La Alcaldía de Bogotá confirmó este jueves que durante el fin de semana de elecciones presidenciales regirá la ley seca en toda la ciudad como parte de las medidas de seguridad definidas para la jornada democrática del próximo domingo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¿Cuándo es la primera vuelta presidencial? Agéndese porque habrá ley seca en Colombia)

Esta restricción quedó establecida mediante el Decreto 191 de 2026 y busca reforzar la seguridad durante la jornada democrática. Durante ese periodo quedará prohibida la venta y consumo de bebidas embriagantes en establecimientos públicos, sitios abiertos al público y espacios privados cuya actividad trascienda a lo público.

La administración distrital explicó que la medida busca prevenir alteraciones del orden público y garantizar el normal desarrollo de las votaciones en la capital. Además, se anunciaron operativos de control en diferentes localidades para verificar el cumplimiento de la restricción.

Lee También

“En aras de garantizar la convivencia y el buen desarrollo de la jornada electoral del próximo domingo, la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto 191 de 2026 adoptando la ley seca”, indicó Gustavo Quintero Ardila, secretario Distrital de Gobierno en un comunicado.

¿En qué horario funcionará la ley seca en Bogotá?

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la restricción comenzará a las 6:00 de la tarde del viernes 29 de mayo y se extenderá hasta las 12:00 del mediodía del lunes 1 de junio. Durante ese tiempo quedará prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos públicos y espacios abiertos.

Las personas que incumplan la medida podrían enfrentar sanciones económicas establecidas en la normatividad electoral vigente. El Gobierno Nacional señaló que estas disposiciones forman parte del decreto expedido para regular el desarrollo de las elecciones en todo el país.

Además de la ley seca, las autoridades también confirmaron medidas especiales de seguridad, vigilancia y control alrededor de los puestos de votación, donde se espera una amplia participación ciudadana durante la jornada electoral.

* Pulzo.com se escribe con Z