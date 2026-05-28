Una profunda e inexplicable tragedia embarga a la comunidad educativa de la localidad de Suba, en el norte de Bogotá. En las últimas horas, el reconocido periodista Edwar Porras reportó a través de Blu Radio el lamentable fallecimiento de un estudiante de 16 años de edad, identificado como Johan Manuel Persi, quien cursaba el grado undécimo en la sede A del colegio Prado Veraniego, luego de verse involucrado en un fatal accidente estudiantil durante su jornada de descanso.

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De acuerdo con las primeras versiones recopiladas por las autoridades de salud y los testigos del hecho, la tragedia se desencadenó mientras la víctima y otro compañero de clases realizaban una práctica informal de boxeo en el patio principal de la institución. En medio del juego recreativo, Johan Manuel recibió un fuerte impacto a la altura del tórax. Su hermana relató con profunda consternación la secuencia de los minutos de horror que le contaron los demás alumnos que presenciaron la escena. “Él estaba jugando con uno de los niños, el niño le lanza un golpe en el pecho, él le pregunta que si está bien, mi hermano le dice ‘sí, sí, siga’, mi hermano camina unos pasos más y se desploma en la mitad de la cancha”, detalló la familiar.

La angustia se apoderó del plantel educativo cuando el menor no reaccionó a las maniobras iniciales de reanimación. Los mismos estudiantes intentaron auxiliar al joven aplicándole alcohol y, aunque alcanzó a abrir los ojos por un instante, volvió a quedar inconsciente, siendo trasladado de urgencia hacia la portería de la institución y posteriormente conducido a un centro médico cercano. Sin embargo, el esfuerzo de los profesionales de la salud fue en vano. “El niño estaba a las 10 en la clínica y cuando llegamos nos dijeron que el niño estaba sin signos vitales”, manifestó la hermana, quien agregó que la familia se siente completamente desamparada y exige revisar las cámaras de seguridad para esclarecer lo sucedido.

Mientras que las autoridades judiciales y la Secretaría de Educación iniciaron una rigurosa investigación para determinar si los docentes encargados se encontraban cumpliendo sus respectivas labores de vigilancia en los patios de recreo, los habitantes de la zona y compañeros de Johan Manuel se unieron en una sentida velatón a las afueras del colegio para rendirle homenaje y exigir respuestas claras sobre este doloroso suceso que hoy enluta a la capital de la República.

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