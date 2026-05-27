Continúa la investigación por el crimen del profesor Kevin Santiago Ángel Garzón en Bogotá y las autoridades analizan nuevas pruebas y reconstruyen las últimas horas de vida del docente de 31 años.

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(Vea también: Sale a la luz cómo encontraron el cuerpo del profesor Kevin Ángel: “Había una maleta”)

Uno de los elementos que más peso tomó en el expediente es un video de cámaras de seguridad que ahora resulta clave para esclarecer el caso. Además, se conoció el testimonio de una recicladora que encontró el cuerpo.

De acuerdo con información divulgada por Noticias Caracol, la principal línea que manejan investigadores de la Fiscalía y el CTI estaría relacionada con un posible crimen motivado por razones pasionales u odio. Entretanto, las autoridades ya descartaron que el homicidio estuviera ligado a un hurto o a un ajuste de cuentas.

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El caso provocó conmoción en la capital luego de que el cuerpo de Kevin Santiago fuera encontrado incinerado en una zona cercana al barrio Tintal, días después de que familiares y amigos reportaran su desaparición.

Personas cercanas al docente adelantaron jornadas de búsqueda y campañas en redes sociales para intentar ubicarlo, mientras crecía la preocupación por la falta de información sobre su paradero. El profesor era descrito por allegados y estudiantes como una persona cercana y muy querida dentro de la comunidad educativa.

#Bogotá | Un video, en poder de investigadores de la Fiscalía, sería clave para esclarecer el crimen del profesor Kevin Santiago Ángel. Las imágenes evidencian el lugar y las personas implicadas en el homicidio y desaparición del docente, quien habría llegado con vida a una… pic.twitter.com/Yes0sRZuv0 — Minuto60 (@minuto60com) May 27, 2026

Identificaron a tres sospechosos del crimen de profesor Kevin Ángel

Uno de los elementos que ahora centra la atención de los investigadores es una grabación en la que aparecen dos hombres sacando una maleta de gran tamaño desde una casa en el barrio La Rivera, en Kennedy, material que empezó a ser analizado por las autoridades dentro de la investigación.

En esa misma maleta se encontró posteriormente el cuerpo del profesor luego del crimen. Por esa razón, agentes judiciales ya tienen identificados a 3 sospechosos; sin embargo, la información no es pública para no alertar a los involucrados.

Por otra parte, en medio de las pesquisas también se conoció que la motocicleta del docente, de placas XHH74G, presuntamente fue escondida en un local comercial cercano que funciona como mercado de barrio, aparentemente con la intención de ocultar que Kevin Santiago estuvo en ese sector.

Las autoridades también revisan registros de cámaras de seguridad de varios sectores de Bogotá y recopilan testimonios que permitan establecer qué ocurrió antes y después de la desaparición del docente.

Por ahora, la Fiscalía mantiene abiertas varias líneas investigativas mientras avanza el análisis de pruebas forenses, videos y elementos recopilados durante las diligencias judiciales.

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