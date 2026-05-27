Momentos de angustia se vivieron en el barrio Quiroga, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, luego de que un hombre armado con un cuchillo presuntamente atacara y robara a una estudiante durante la mañana de este lunes 26 de mayo.

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De acuerdo con denuncias conocidas a través de redes sociales y grupos comunitarios del sector, la menor habría sido interceptada por el sujeto mientras se movilizaba cerca de varios colegios de la zona.

Durante el asalto, la estudiante resultó lesionada con el arma blanca, situación que provocó preocupación entre padres de familia y habitantes del sector. Luego de lo ocurrido, integrantes de la comunidad alertaron a estudiantes y acudientes para que extremen las medidas de precaución.

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Hasta el momento, la Policía no ha entregado un pronunciamiento oficial sobre la identidad del responsable ni sobre posibles capturas relacionadas con el caso.

#BOGOTÁ. La mañana de hoy 26MAY, individuo armado con un cuchillo asaltó y lesionó a una estudiante en el b/Quiroga, loc/Rafael Uribe. La comunidad pide a los estudiantes de los colegios aledaños a mantenerse alertas, ya que, según las denuncias, este sujeto no es la primera vez… pic.twitter.com/1YUD1cA5gi — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) May 27, 2026

Llamado a estudiantes del barrio Quiroga por delincuente que ataca con cuchillo

Entretanto, habitantes de Rafael Uribe Uribe insistieron en la necesidad de reforzar la seguridad alrededor de las instituciones educativas para evitar nuevos hechos de violencia.

Vecinos del barrio señalaron que el presunto agresor ya habría protagonizado otros robos similares contra menores de edad en esa zona de la capital y pidieron mayor presencia de las autoridades.

Hasta el momento, la Policía no ha entregado un pronunciamiento oficial sobre la identidad del responsable ni sobre posibles capturas relacionadas con el caso. Entretanto, habitantes de Rafael Uribe Uribe insistieron en la necesidad de reforzar la seguridad alrededor de las instituciones educativas para evitar nuevos hechos de violencia.

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