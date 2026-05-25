En la tarde de este lunes 25 de mayo fue hallado el cuerpo sin vida del profesor Kevin Santiago Ángel, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 20 de mayo en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

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La información fue confirmada por familiares del docente, quienes señalaron que el cuerpo ya se encuentra en Medicina Legal, entidad encargada de adelantar los procedimientos correspondientes mientras avanzan las investigaciones del caso. De acuerdo con Caracol Radio, el cuerpo del docente, de 31 años, fue hallado con signos de tortura.

La desaparición de Kevin Santiago Ángel había causado preocupación entre sus allegados y en redes sociales, debido a las extrañas circunstancias en las que ocurrió. Según se conoció, el profesor fue visto por última vez luego de salir de un gimnasio ubicado en Kennedy y, desde entonces, perdió todo contacto con su familia.

De acuerdo con versiones conocidas durante la búsqueda, el docente salió del establecimiento deportivo sobre las 8:00 de la noche y posteriormente no volvió a responder llamadas ni mensajes. Sus familiares aseguraron que esa conducta era inusual, por lo que rápidamente iniciaron una campaña para tratar de ubicarlo.

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En medio de la angustia, amigos, estudiantes y conocidos difundieron fotografías e información del profesor en redes sociales con la esperanza de obtener pistas sobre su paradero. Sin embargo, días después se confirmó el hallazgo de su cuerpo.

Por ahora, las autoridades trabajan para establecer qué ocurrió con Kevin Santiago Ángel y esclarecer las causas de su muerte.

¿Qué pasó con el profesor Neill Cubides?

El profesor de la Universidad Externado, que posteriormente se supo que también trabajaba para la Procuraduría, fue hallado en una zona rural de Usme. Se conocieron imágenes de este lugar y se supo que su cuerpo fue quemado para que su identificación no fuera nada fácil de hacer. Hasta el momento, se cree que fue víctima del paseo millonario, pues se supo que hicieron algunas transacciones bancarias.