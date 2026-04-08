Sigue la imputación de cargos contra los cuatro detenidos por el asesinato de Neill Cubides, profesor de la Universidad del Externado que fue secuestrado y torturado durante la madrugada del 16 de enero. Ahora, a al menos uno de ellos se les podría ir todavía más hondo porque habrían intentado acabar con la vida del testigo estrella del caso.

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De acuerdo con lo revelado por El Tiempo, el ente acusador de la investigación dio a conocer que al informante, vital para la captura de los 4 implicados (miembros de una banda de 10 delincuentes), lo intentaron asesinar. Aunque no dieron detalles de cómo fue el atentado, también se supo que la familia de la ficha importante la amenazaron.

Del ataque se conoció mientras se adelantaba la imputación este 8 de abril y se suma a las denuncias de los seres queridos de Cubides, quienes han expresado que temen por sus vidas.

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Los implicados deberán responder por los delitos de secuestro extorsivo, homicidio y hurto calificado, todo en estado de agravado. Sumado a ello, también los imputaron por ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio. Esto se da porque, además de atacar al profesor Cubides con arma blanca para quitarle sus pertenencias, quemaron su cuerpo sin vida al descubrir que tenía cercanía con la Procuraduría y creyeron que era un alto funcionario.

Los sujetos fueron capturados en el sur de Bogotá, específicamente en las localidades de Bosa y San Cristóbal. Según El Tiempo, los detenidos por el asesinato de Neill Cubides son: Álvaro Gómez Méndez, alias ‘Cabezón’; Arnold Páez Herrera, ‘Pecueca’; Sergio David Vázquez Rivera, ‘Pipo’, y Andrés Chitiva Henao, alias ‘Chirri’. Los cuatro acusados ahora tendrían que responder por tentativa de homicidio, precisamente por el atentado contra el informante.

¿Qué pasó con el profesor Neill Cubides?

El profesor de la Universidad Externado, que posteriormente se supo que también trabajaba para la Procuraduría, fue hallado en una zona rural de Usme. Se conocieron imágenes de este lugar y se supo que su cuerpo fue quemado para que su identificación no fuera nada fácil de hacer. Hasta el momento, se cree que fue víctima del paseo millonario, pues se supo que hicieron algunas transacciones bancarias.