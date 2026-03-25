Dos meses después del crimen que conmocionó a la comunidad académica de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación y la Sijín confirmaron la captura de cuatro personas presuntamente responsables del secuestro y posterior asesinato del profesor universitario Neill Felipe Cubides Ariza. Las detenciones se hicieron efectivas en las localidades de Bosa y San Cristóbal, tras un minucioso rastreo de órdenes judiciales.

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Según la investigación, el docente fue interceptado la noche del pasado 15 de enero en la localidad de Chapinero, minutos después de abordar un taxi frente a un centro médico. Los capturados harían parte de una peligrosa red criminal dedicada al “secuestro exprés” y al hurto mediante la manipulación de productos financieros.

La hipótesis del ente acusador señala que, tras retener a Cubides en el vehículo, los delincuentes realizaron múltiples transacciones bancarias desde sus cuentas. Sin embargo, el robo derivó en una tragedia mayor: el profesor fue agredido físicamente hasta causarle la muerte.

En un intento por desaparecer cualquier evidencia, los victimarios trasladaron el cuerpo hasta una zona rural de la localidad de Usme, donde fue hallado el 19 de enero en estado de calcinación y con evidentes signos de violencia. Este hallazgo fue el punto de partida para que los peritos lograran reconstruir la ruta del crimen, a pesar de las denuncias de la familia sobre las fallas en el sistema de cámaras de seguridad en el sector de Chapinero, lo que inicialmente dificultó las labores de búsqueda.

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Los cuatro detenidos serán presentados en las próximas horas ante un juez de control de garantías. La Fiscalía les imputará cargos que podrían incluir secuestro extorsivo, homicidio agravado, hurto calificado y ocultamiento de material probatorio.

La familia del profesor, quien ha mantenido una lucha constante por la verdad, espera que estas capturas permitan desmantelar por completo la estructura criminal que opera bajo la modalidad de falsos servicios de transporte en el norte de la ciudad.

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