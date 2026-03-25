En una ofensiva sin precedentes contra el mercado negro de autopartes en la capital, más de 300 uniformados de la Policía Metropolitana intervinieron el sector de La Estanzuela, en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá. El operativo dejó al descubierto una sofisticada red criminal que operaba en una mega bodega, donde se utilizaban métodos químicos avanzados para ocultar el origen ilícito de motores robados.

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Durante la inspección de decenas de establecimientos, peritos especializados de la Sijín detectaron tres motores con señales inequívocas de manipulación. Los delincuentes no se limitaban al desgaste mecánico de las superficies; según el informe oficial, empleaban sustancias ácidas para eliminar los rastros de la marcación original y utilizaban plantillas de regrabado para imponer nuevos números de serie, intentando así “legalizar” las piezas ante posibles revisiones.

Pese a los esfuerzos de la red criminal por borrar cualquier vínculo con vehículos hurtados, los expertos en automotores utilizaron reactivos químicos y luz especializada que permitieron recuperar los indicios de los números de serie originales. Esta técnica forense fue clave para confirmar que las piezas pertenecían a automotores reportados como robados, permitiendo la incautación inmediata de la mercancía.

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El secretario de Seguridad, César Restrepo, enfatizó que estos operativos impactan directamente la columna financiera de las bandas dedicadas al hurto de vehículos. “La venta ilegal de autopartes es el combustible de estas estructuras criminales. Al cerrar estos locales y capturar a los responsables, estamos rompiendo el ciclo del desmantelamiento en Bogotá”, señaló el funcionario.

El balance de la jornada incluye la captura del administrador de uno de los locales intervenidos, quien ahora deberá responder ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de falsedad marcaria. Asimismo, dos establecimientos comerciales fueron sellados temporalmente por no presentar la documentación legal que acreditara la procedencia de los motores en exhibición.

Este golpe en pleno corazón de Los Mártires se suma a la estrategia distrital de “Bogotá Camina Segura”, que busca asfixiar las zonas de receptación (compra y venta de artículos robados) para reducir los índices de criminalidad que afectan a los propietarios de vehículos en la ciudad.

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