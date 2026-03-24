Un conductor de servicio de transporte por aplicación resultó herido tras ser víctima de un violento intento de robo en la localidad de Kennedy, en Bogotá. El hombre permanece bajo atención médica mientras las autoridades adelantan operativos para ubicar a los responsables.

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De acuerdo con información revelada por CityTV, el servicio fue solicitado inicialmente desde la localidad de Engativá. Sin embargo, durante el recorrido, el conductor fue llevado hasta el sector de Bella Vista, donde se produjo el ataque.

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Según los primeros reportes, tres personas que se hicieron pasar por usuarios intimidaron al conductor con un arma traumática y armas blancas con la intención de robarlo. En medio del hecho, la víctima recibió un disparo, lo que obligó su traslado inmediato a un centro asistencial.

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Hasta el momento, no se ha establecido con claridad qué pertenencias fueron hurtadas durante el asalto.

🔴Un conductor de servicio de transporte por aplicación se recupera en un centro médico luego de recibir un disparo propiciado por tres personas que solicitaron el servicio y pretendían robarlo. 📍Los hechos ocurrieron en la localidad de Kennedy, Bogotá. 👉🏾Le dejamos más… pic.twitter.com/Y7NN98n8R2 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) March 24, 2026

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Las autoridades confirmaron que ya se activaron los protocolos de búsqueda para dar con el paradero de los responsables, quienes huyeron tras cometer el ataque.

El caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos a los que se enfrentan conductores de plataformas digitales en la ciudad, especialmente frente a modalidades delictivas en las que los agresores utilizan servicios de transporte para engañar a sus víctimas.

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