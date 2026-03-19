Un extranjero que tenía cuentas pendientes con la justicia fue capturado en Bogotá luego de ser ubicado en un hotel del barrio Santa Fe, donde al parecer se escondía para evitar cumplir una condena por hurto.

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El hombre, de 25 años, había sido sentenciado a 36 meses de prisión por un robo cometido en la avenida NQS con calle 67, en el que intimidó a una víctima con un revólver para quitarle varias pertenencias.

Aunque fue detenido en flagrancia en el momento de los hechos, el proceso continuó con el implicado en libertad, hasta que en noviembre de 2025 un juez emitió la condena que lo obligaba a ir a prisión.

Sin embargo, el condenado no fue ubicado de inmediato y permaneció oculto hasta ser encontrado en medio de operativos en la zona de tolerancia del barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires.

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Escondido en un hotel fue capturado este extranjero, quien tenía una condena vigente por hurto agravado y calificado, tras intimidar a una víctima con un revólver para robarle el celular y una cadena. El día del hecho fue capturado por @PoliciaBogota, pero quedó en libertad y… pic.twitter.com/87VbJAquzD — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) March 19, 2026

Así cayó extranjero que se escondía en hotel de Santa Fe en Bogotá

Durante la inspección a hoteles del sector, el sujeto fue hallado mientras dormía en una habitación, lo que facilitó su captura por parte de las autoridades que participaban en el procedimiento.

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En el lugar, funcionarios de Migración Colombia verificaron su identidad y confirmaron que tenía una orden judicial vigente. Además, le encontraron un arma blanca, lo que agravó su situación.

El caso no termina ahí. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Bogotá, el hombre también enfrenta otros procesos por delitos como hurto y tráfico de estupefacientes, lo que lo mantenía en el radar de las autoridades desde hace varios años.

El capturado fue puesto a disposición de la Policía y deberá cumplir la condena impuesta, cerrando así su intento de esconderse en pleno centro de Bogotá.

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