Así como se viralizó un momento de terror en Bogotá por maltrato animal, otra escena que parecería inaudita quedó bajo el lente de las cámaras de una persona que replicó un caso inesperado.

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Un video que circula masivamente en redes sociales ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate sobre la seguridad en los espacios privados de Bogotá. Las imágenes, captadas en la plazoleta de comidas del Centro Comercial Plaza Claro, muestran a una mujer enfrentando valientemente a una pareja a la que acusa de intentar robarle sus pertenencias.

Aunque el material audiovisual se volvió tendencia en los últimos días, la administración del lugar aclaró que los hechos no son actuales, sino que ocurrieron en noviembre del año pasado.

El registro muestra un recorrido tenso por los pasillos del establecimiento. “Ya se están cambiando… me iban a robar el bolso”, indicó en la primera parte de la grabación divulgada.

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La denunciante persigue con su teléfono a un hombre y una mujer, señalándolos directamente de ser delincuentes. “Los agarré… ustedes se la pasan acá robando, ¿cierto?”, aseveró y agregó un detalle adicional al referirse a otro supuesto participante en la escena que no apareció en el video: “El otro ya se fue”.

La respuesta por parte del hombre que quedó en el registro fue esquiva ante los señalamientos. “¿Qué le pasa? ¿Por qué nos está grabando?”, replicó, en medio de esa tensión.

Durante la grabación, la mujer solicita ayuda a gritos y cuestiona la aparente ausencia de guardias de seguridad en ese sector específico. “¡Seguridad! Estas dos personas me iban a robar el bolso… van huyendo”, afirmó ella.

Por su parte, los señalados evitan el contacto visual, aceleran el paso hacia la salida y mantienen una actitud esquiva que ha despertado suspicacias entre los internautas que analizan el clip.

A medida que el video avanza hacia la entrada principal, la situación se vuelve más caótica. El hombre logra distanciarse de su acompañante, dejándola atrás mientras el personal de seguridad finalmente interviene.

En los segundos finales del metraje, se percibe un forcejeo o movimiento brusco que provoca la caída del celular de la víctima, dejando el desenlace en una zona de incertidumbre.

La administración de Plaza Claro confirmó la veracidad del video como un registro antiguo, pero no ha detallado si las cámaras internas corroboraron el delito.

Este caso se mantiene en un terreno gris debido a la falta de información oficial, a pesar de que diario ADN indicó que la solicitó. Hasta la fecha, no se han reportado capturas ni procesos judiciales vinculados a este evento específico.

No obstante, la reacción de los sospechosos ha causado debate, pues el uso de accesorios como lentes de sol en espacios cerrados y su apresurada huida son interpretados por muchos como conductas sospechosas. La denuncia ciudadana digital sigue siendo, en muchos casos, la única herramienta de exposición ante este tipo de situaciones en la capital.

La viralización de este contenido coincide con una preocupante estadística sobre la delincuencia en la ciudad. Según datos recientes de la Secretaría de Seguridad replicados por ADN, el fenómeno del hurto silencioso ha ganado terreno frente a otras modalidades. Para el año 2025, se contabilizaron más de 123.000 hurtos a personas en Bogotá, con las siguientes características alarmantes:

El 69 % de estos delitos se cometieron sin el uso de armas de fuego o blancas.

Las zonas de mayor riesgo incluyen plazoletas de comida, estaciones de transporte y centros comerciales.

El ‘cosquilleo’ es la técnica predominante, aprovechando la distracción de las víctimas en lugares concurridos.

Este tipo de criminalidad representa un reto para las autoridades, ya que la ausencia de violencia física inmediata dificulta la detección del robo en el momento exacto.

Mientras se espera un pronunciamiento más profundo de Plaza Claro sobre sus protocolos de respuesta, el video sirve como un recordatorio para los ciudadanos sobre la importancia de cuidar sus objetos personales en áreas públicas.

La prevención y la denuncia formal siguen siendo los pilares fundamentales para combatir esta modalidad de hurto que afecta la tranquilidad de los bogotanos.

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