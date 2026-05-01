Las cinco son modelos colombianas que venden sus videos privados por Internet y tienen un gran público nacional e internacional. Sin embargo, esta vez son criticadas por las mismas mujeres, pues aseguran que sus palabras siguen provocando un estigma en el país.

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“Todas quieren una novia colombiana hasta que se dan cuenta que…”, es la frase con la que comienzan el video. Luego empiezan a decir algunas frases muy polémicas como:

“No solo besamos rico arriba”

“Cocinamos delicioso y tenemos la mejor sazón”

“Somos súper cariñosas y consentidas”

“Amamos dar masajitos después del trabajo”

Entre otras

La intención, obviamente, es la de atraer un público masculino, como lo hacen con el resto de videos, pero en esta oportunidad, sus palabras son criticadas por las mujeres.

En X, una usuaria compartió el video y dijo “¿afuera piensan que todas las colombianas somos así? ¡Qué horror!”. Pero no fue la única. En las respuestas, otras personas escribían: “Obviamente no todas las colombianas son así, pero si que entre influencers, cantantes, se han esforzado en proyectar esa imagen y si es lo que más vemos en el exterior”, “Que terrible, no todas tenemos ese horrible acento y no todas tenemos el cuerpo lleno de plástico y botox”.

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Este es el video de estas cinco mujeres:

Afuera piensan que todas las colombianas somos así?

Que horror! pic.twitter.com/bcV15CPjd7 — Lisa Junior (@alpeange) April 29, 2026

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