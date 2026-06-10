A pocos días del inicio del Mundial de 2026, las predicciones sobre el desempeño de las selecciones participantes siguen despertando curiosidad entre los aficionados. Esta vez, el profesor Salomón compartió su visión sobre el futuro de la Selección Colombia y sorprendió con una respuesta que no dejó mucho espacio para el optimismo.

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(Vea también: Mhoni Vidente le echó cartas a Selección Colombia y sorprendió predicción para el Mundial)

Durante una entrevista en el programa ‘Cada Loco con su Tema’ de La Kalle, el tarotista habló sobre los equipos que, según su percepción, podrían convertirse en protagonistas del torneo.

Además, aseguró que no se cancelará la cita mundialista, pero que se podría desencadenar una situación delicada luego de su finalización: “No se va a cancelar, pero sí va a salir de ahí algo fuerte para el mundo”, afirmó a la emisora.

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La predicción del Profesor Salomón sobre la Selección Colombia en el Mundial

Al ser consultado por el rendimiento que tendría la ‘Tricolor’ en la cita orbital, el Salomón aseguró que el combinado nacional dejaría una buena imagen, aunque descartó que esté en condiciones de pelear por el campeonato.

Según explicó, ve a Colombia cumpliendo una presentación destacada ante los aficionados, pero considera que no atraviesa el momento adecuado para aspirar a las instancias definitivas del torneo. Incluso, señaló que la selección tendría una participación “digna”, aunque lejos de los máximos objetivos.

“Colombia va a hacer un papel decorativo muy bonito, muy precioso… va a ser una presentación digna… pero no podemos aspirar todavía. No porque sea Colombia, es que no es el momento“, comentó.

Sus declaraciones llamaron la atención porque contrastan con la ilusión que existe entre los seguidores del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, que llega al Mundial luego de una destacada campaña en las eliminatorias y de consolidarse como una de las selecciones más competitivas de Sudamérica.

@lakalle96.9 ¡Habló el que sabe! 🔮 El Profesor Salomón no se guardó nada y reveló cómo será la presentación de la Selección Colombia en el Mundial. 🇨🇴😱 ¿Estamos listos para lo que viene? ⚽️🔥 #LaKalle #CadaLocoConSuTema #ProfesorSalomón #SeleccionColombia ♬ sonido original – La Kalle 96.9FM

Las selecciones que podrían sorprender en el Mundial 2026

Más allá de Colombia, el profesor Salomón destacó a Portugal y Japón como dos equipos que podrían convertirse en las revelaciones del campeonato. A su juicio, ambas selecciones cuentan con elementos suficientes para superar las expectativas de muchos analistas y aficionados.

También incluyó entre los principales candidatos a selecciones como Francia, España, Argentina, Inglaterra y Brasil, países que históricamente parten entre los favoritos para disputar el título mundial.

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