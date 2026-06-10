Una inesperada decisión sacudió el panorama político del país. El senador Óscar Barreto Quiroga, del Partido Conservador, presentó su renuncia irrevocable a la curul que ocupaba en el Senado de la República.

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Así lo dio a conocer el congresista mediante una carta enviada al presidente de la corporación, Lidio García. En el documento, el dirigente tolimense explicó que su salida del Congreso responde principalmente a razones médicas.

Barreto señaló que atraviesa una situación relacionada con una afección cardíaca, condición que lo llevó a dar un paso al costado de sus funciones legislativas.

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La carta de renuncia fue radicada ante la plenaria del Senado y en ella el congresista manifestó que la decisión obedece a circunstancias personales ligadas a su estado de salud.

La noticia sorprendió a varios sectores políticos debido al peso que Barreto conserva dentro del conservatismo y de la política regional. Durante los últimos años, el exgobernador del Tolima se consolidó como una de las voces más influyentes de su partido en el Congreso.

#POLÍTICA El senador del Partido Conservador, Óscar Barreto Quiroga, presentó su renuncia irrevocable a su curul en el Senado de la República ante la plenaria de la corporación, en una carta dirigida al presidente Lidio García. En la misiva, asegura que su salida obedece… pic.twitter.com/Phyfrzy09T — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 10, 2026

¿Quién es el senador Óscar Barreto?

Antes de llegar al Senado, Óscar Barreto Quiroga ocupó distintos cargos públicos, entre ellos la Gobernación del Tolima, posición desde la cual fortaleció su liderazgo político en ese departamento. Su carrera también incluye experiencia en entidades del orden nacional y una amplia participación en campañas electorales.

Su salida abre interrogantes sobre el futuro de su movimiento político y sobre quién asumirá la curul que dejará vacante en el Capitolio. Mientras avanza el trámite correspondiente en el Congreso, dirigentes conservadores y aliados políticos comenzaron a pronunciarse sobre una decisión que marca un cambio importante dentro de la bancada del partido.

La renuncia también ocurre en un momento de intensa actividad legislativa y de reacomodos en distintas fuerzas políticas, por lo que su ausencia podría tener efectos en las dinámicas internas del Senado durante los próximos meses.

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