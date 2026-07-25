Aunque recientemente la Fiscalía llamó a juicio a Juliana Guerrero por supuestos títulos falsos, ese no sería el mayor problema que enfrenta la joven que iba a ser nombrada por Gustavo Petro como viceministra de Juventudes.

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(Vea también: Reapareció Juliana Guerrero y lo hizo desde Miami, EE. UU.; el motivo de su viaje fue claro)

De acuerdo con la última publicación impresa de Revista Semana, Guerrero estaría implicada en una red de contratación que exigía cobros a empresarios a cambio de millonarios contratos en las carteras de Vivienda y del Interior.

El citado medio publicó chats, audios y consignaciones bancarias que dejan mal parada a Guerrero, quien habría contado con la ayuda de su hermana, Verónica.

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Según la revista, tres personas dieron su testimonio sobre las tarifas que les cobraban las hermanas para ser favorecidas en contrataciones con el Estado. En este sentido, a través de David Trespalacios, un joven de Barranquilla, ellas pedían un millón de pesos por una cita y hasta 200 millones por contrato; además, una comisión hasta del 10 % sobre el valor de la adjudicación.

¿Qué contratos habrían sido ofrecidos por Julián Guerrero y su hermana a cambio de dinero?

Uno de los testigos citados por Semana mencionó por lo menos tres ofrecimientos, uno para la instalación de cámaras de seguridad financiadas por Mininterior; otro en un municipio del Cesar para el desarrollo de un acueducto con dinero del Ministerio de Vivienda y un plan de mejoramiento de hogares en varios pueblos.

La investigación también expone comprobantes de consignaciones y transferencias que, según el medio, respaldan esos movimientos financieros. Entre las pruebas aparecen giros por diferentes montos, incluidos 13 millones, 5 millones, 10 millones y 12,5 millones de pesos.

Además de otras consignaciones por 1,8 millones, 3,2 millones, 3,95 millones y 3,05 millones de pesos, enviadas, inicialmente a cuentas relacionadas con Trespalacios, porque por sospecha de “robo”, luego habrían sido depositadas directamente a Juliana y Verónica.

¿Chats que pondrían en evidencia a Julia Guerrero?

El mencionado medio también filtró las conversaciones que habrían tenido los empresarios con las dos mujeres y que evidenciarían el nuevo escándalo de corrupción dentro del Gobierno de Petro.

Las supuestas evidencias mencionan un viaje de Verónica a Aguachica (Cesar) con tiquetes de ida y vuelta desde Bogotá pagados por los empresarios el 5 de diciembre de 2024.

Eso con el fin de cuadrar la negociación de un contrato del acueducto, que se haría supuestamente a través del entonces viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Edward Libreros, a quien Petro sacó de su cargo en un consejo de ministros.

“Mi hermana (Juliana) ya está en eso. Ya ella habló con él (Edward Libreros). Quedaron de verse para que ella le comente el compromiso”, se lee en uno de los supuestos mensajes de WhatsApp, el cual habría desencadenado en la transferencia de 200 millones en varias consignaciones en los pequeños montos antes mencionados.

De acuerdo con uno de los testimonios, para el 20 de enero de 2025, se dio otra conversación con Verónica en la que el empresario pedía avances, ante lo cual habría recibido la siguiente respuesta:

“Esta semana ya sacan la fecha con Hacienda. (Sobre el viceministro de Agua y Saneamiento Básico), dijo que le daba la fecha a Juliana hoy, pero no he hablado con ella porque está en Palacio”. Ante nuevos interrogantes, ella agregó: “Dame hasta la noche y me encerré (sic) con mi hermana y le hago que llame a Edward (el viceministro)”.

Según la investigación periodística, los empresarios que entregaron dinero para acceder, presuntamente, a contratos con entidades del Estado aseguraron que las promesas nunca se concretaron. Los tres denunciantes consultados por la revista afirmaron que, pese a las millonarias entregas de dinero, no recibieron los proyectos ofrecidos ni obtuvieron los resultados que les habían garantizado.

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