La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra Juliana Guerrero, la polémica mujer que estuvo cerca de asumir el cargo de viceministra de las Juventudes, dentro de una investigación por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

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De acuerdo con Semana, el proceso avanzó a una nueva etapa luego de que el ente investigador concluyera la fase de investigación y decidiera presentar formalmente la acusación ante la justicia.

Fiscalía sostiene que Juliana Guerrero habría usado documentos falsos

Según el escrito de acusación conocido por el citado medio, la Fiscalía considera que Guerrero habría presentado documentos académicos que no corresponderían a estudios efectivamente hechos para cumplir con los requisitos exigidos para un cargo público.

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La investigación señala que la entonces funcionaria registró información en la plataforma del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II), incluyendo títulos de Contaduría Pública, Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contabilización de Operaciones Comerciales.

No obstante, siempre según la Fiscalía, la información entregada por la Fundación Universitaria San José indicaría que Guerrero no estuvo matriculada ni cumplió con las exigencias académicas necesarias para obtener esos títulos.

Por esa razón, el ente investigador sostiene que dichos documentos habrían servido para respaldar un eventual nombramiento dentro del Gobierno nacional.

Qué dice la acusación de la Fiscalía contra Juliana Guerrero

La Fiscalía aseguró, de acuerdo con Semana, que el presunto fraude procesal se habría configurado cuando la información fue cargada al sistema SIGEP II para soportar la hoja de vida presentada por Guerrero.

Asimismo, el ente investigador sostiene que la investigada conocía el origen presuntamente irregular de los documentos y, pese a ello, los habría utilizado durante el proceso de selección para el cargo de viceministra de las Juventudes.

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