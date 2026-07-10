Por: El Espectador

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El excomandante del Ejército, el general en retiro Eduardo Enrique Zapateiro, está a un paso de ir a juicio por presunto acoso sexual a sus subalternas cuando estuvo al frente de la institución durante el gobierno de Iván Duque. La Fiscalía radicó en la mañana de este viernes el escrito de acusación en su contra por hechos que habrían ocurrido entre 2019 y 2022.

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Una Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia presentó el documento contra el excomandante del Ejército Nacional como posible autor del delito de acoso sexual en concurso homogéneo sucesivo.

El ente investigador le sigue la pista a presunta conductas del entonces comandante de la institución castrense como el “hostigamiento con fines sexuales no consentidos presuntamente ejercidas contra dos mujeres que se encontraban en condiciones de subordinación dentro de la estructura militar, entre 2019 y 2022″.

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Según la Fiscalía, “el oficial habría utilizado su posición de autoridad y jerarquía para realizar requerimientos de fotografías personales, mensajes de contenido íntimo, insinuaciones de carácter sexual y propuestas de encuentros a solas, generando escenarios de temor a represalias en el ámbito laboral y contractual de las víctimas, en caso de rechazar dichas pretensiones”.

El pasado 8 de mayo durante la audiencia de imputación se conocieron los casos de la uniformada Lina Suárez Londoño y el de la funcionaria Liliana del Pilar Zambrano. Ambas, según se expuso en la audiencia de imputación, habrían sido blanco de mensajes, comentarios y peticiones de índole personal y sexual por parte de quien comandó al Ejército. Además, para el ente investigador, son el reflejo de cómo el otrora alto mando militar hizo un “uso indebido de la autoridad en el marco de una relación vertical de poder”.

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Para la Fiscalía, Zapateiro habría actuado con dolo; es decir, conociendo la responsabilidad de sus actos en contra de sus subalternas. También, que con ambas actuó de la misma manera dejando en evidencia un patrón. “De la narración de esos hechos se concluye que se ha identificado un modus operandi atribuible a usted, señor general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, consistente en desplegar conductas de acoso sexual contra mujeres ubicadas en posición de subordinación, como su oficial militar Lina Suárez o como contratista civil vinculada a la estructura de mando Liliana del Pilar Zambrano Ruiz”, dijo el fiscal del caso.

Por su parte, Zapateiro dijo: “No acepto los cargos y me declaro inocente. Con ayuda de Dios, de mi familia y de mi defensa podré demostrar ante mi familia y ante los colombianos que soy inocente”.

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