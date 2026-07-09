Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, dentro de una investigación por presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). El ente acusador también solicitará que un juez le imponga una medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Según informó El Colombiano, la decisión fue revelada por la Fiscalía dentro del expediente que investiga un supuesto entramado de corrupción relacionado con la contratación pública en esa entidad. De acuerdo con el organismo, la audiencia también cobijará a otras personas que, según la investigación, habrían participado en las presuntas irregularidades.

¿Por qué investigan a Miguel Quintero?

Según la Fiscalía, Miguel Quintero habría intervenido en un esquema mediante el cual, presuntamente, se direccionaban contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y se exigían comisiones ilegales a cambio de favorecer a determinados contratistas.

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En el mismo proceso también fueron llamados a responder Álvaro Villada y otros dos implicados. En el caso de Quintero y Villada, el ente investigador solicitará que la medida de aseguramiento sea cumplida en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial, de acuerdo con el citado medio.

La investigación hace parte de varios expedientes que adelanta la Fiscalía sobre la contratación durante la administración de Quintero en Medellín. De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, el presunto entramado habría operado mediante el direccionamiento de contratos públicos y el cobro de comisiones indebidas.

Con esta nueva actuación, ya son 59 las personas imputadas dentro de diferentes investigaciones relacionadas con la administración del exalcalde de Medellín, según el balance entregado por la Fiscalía. Cada uno de los procesos continúa en etapas distintas y será la justicia la encargada de determinar las responsabilidades individuales.

La audiencia permitirá que la Fiscalía exponga los elementos de prueba que sustentan la imputación, mientras que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa. La solicitud de medida de aseguramiento deberá ser estudiada por un juez de control de garantías, quien decidirá si la acoge o la rechaza.

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