Por: Canal Uno

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La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Daniel Quintero Calle, actual superintendente nacional de Salud, por una presunta participación indebida en política durante la segunda vuelta presidencial del pasado 21 de junio.

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La decisión fue adoptada por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 2, luego de conocer una entrevista difundida en redes sociales en la que Quintero se pronunció sobre los resultados electorales y llamó a respaldar acciones para controvertir el resultado que dio como ganador de las elecciones a Abelardo de la Espriella.

Que grosería de ser humano es Daniel Quintero mal perdedor Por cierto Pinturita pronto vas a estar tras las rejas corrupto miserable pic.twitter.com/LE5m8G5892 — Luis Rincón Arguello 🇨🇴 (@Rincon001A) June 22, 2026

De acuerdo con el documento, el ente de control considera que las declaraciones del funcionario podrían configurar una posible falta disciplinaria relacionada con la participación en actividades políticas, una conducta restringida para quienes ejercen cargos públicos.

“Vamos a impugnar todas las mesas que sean necesarias, este es un sistema corrupto, el sistema electoral en Colombia es un sistema corrupto”.

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Entre los apartes citados por la Procuraduría también figuran afirmaciones en las que Quintero cuestionó la transparencia del proceso electoral y promovió acciones de resistencia frente a los resultados de los comicios.

“Su triunfo, si termina dándose, será el resultado sin duda, de un fraude y por eso el llamado es a la resistencia desde ya”.

La investigación busca establecer si estas manifestaciones fueron realizadas en su condición de superintendente nacional de Salud y si constituyen una intervención indebida en asuntos políticos. Para ello, la Procuraduría ordenó la práctica de varias pruebas, entre ellas la recopilación de la entrevista completa difundida por el medio La Razón.co y la revisión de publicaciones en redes sociales relacionadas con los hechos.

La entidad aclaró que la apertura de la investigación no implica una sanción ni determina responsabilidades. El proceso se encuentra en una etapa preliminar de recolección y análisis de pruebas, tras la cual se definirá si existen méritos para avanzar en una actuación disciplinaria contra el funcionario.

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