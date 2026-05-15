El caso de Yulixa Toloza salpicó directamente a la Alcaldía y a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Daniel Quintero, nuevo superintendente de Salud, anunció una investigación por posibles fallas en los controles a centros médicos y estéticos que estarían funcionando sin autorización en la capital.

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La decisión llegó luego de conocerse la desaparición de Yulixa Toloza, mujer de 52 años que fue vista por última vez tras someterse a un procedimiento estético en un establecimiento del barrio Venecia, en el sur de Bogotá. El lugar, según las autoridades, no tendría habilitación ni condiciones para operar.

Quintero indicó que la Supersalud revisará las labores de inspección, vigilancia, control y habilitación adelantadas por la Secretaría de Salud frente a este tipo de establecimientos. Además, pidió reforzar las acciones contra centros clandestinos que ofrecen procedimientos invasivos sin cumplir requisitos legales.

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#BOGOTÁ | El superintendente de Salud, Daniel Quintero, anunció una investigación contra la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Salud por el caso de Yulisa Tolosa, desaparecida tras someterse a un procedimiento en un centro médico que presuntamente no tendría autorización ni… pic.twitter.com/R5LzDrApOb — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 15, 2026

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El caso tomó fuerza luego de que amigas de Yulixa revelaran videos en los que la mujer aparecía desorientada y en delicado estado de salud después de la intervención estética. Testigos incluso aseguraron que habría salido inconsciente del sitio, mientras el centro terminó cerrado y sin personal horas después.

La Supersalud también anunció una mesa técnica nacional con autoridades sanitarias y asociaciones médicas para revisar riesgos y definir medidas de protección para pacientes que buscan este tipo de procedimientos.

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