La eterna batalla política entre el alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, y el exmandatario de esa ciudad, Daniel Quintero Calle, se trasladó oficialmente a los estrados judiciales más altos del país. La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió para su estudio una demanda de nulidad electoral que busca tumbar el Decreto 433 del 23 de abril de 2026, mediante el cual el presidente de la República nombró a Quintero como nuevo Superintendente Nacional de Salud.

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La demanda fue radicada en bloque por ‘Fico’ Gutiérrez; el gerente del Hospital General de Medellín, Juan David Arteaga Flórez; la gerente de Metrosalud, Adriana María Velásquez Arango; y la directora del Hospital Infantil Concejo de Medellín, Olga Cecilia Mejía Jaramillo. Los mandatarios paisas argumentaron que Quintero incurrió en una supuesta desviación de poder y que no cumple con los requisitos esenciales para el cargo, principalmente por no tener experiencia en el sector salud.

A pesar de admitir la demanda para iniciar la investigación formal, el Consejo de Estado le propinó un duro revés al actual alcalde de Medellín al denegar la solicitud de suspender provisionalmente a Daniel Quintero de sus funciones mientras se dicta un fallo definitivo. Esto significa que el exalcalde podrá seguir ejerciendo el control, inspección y vigilancia sobre las EPS y hospitales del país.

A través de un extenso pronunciamiento en sus redes sociales, Daniel Quintero celebró la decisión cautelar y detalló los argumentos con los que el alto tribunal le dio la razón de manera preliminar:

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No se necesitan estudios en salud: El demandante alegaba que Quintero, al ser Ingeniero Electrónico con Especialización en Finanzas y un MBA, no tenía formación afín. No obstante, el Consejo de Estado aclaró que la norma vigente solo exige título profesional en cualquier disciplina y posgrado, sin especificar que deba ser del sector salud.

Su experiencia sí cuadra: Frente a los reclamos de ‘Fico’, la Sala comparó la trayectoria de Quintero como alcalde de Medellín, viceministro TIC y asesor, concluyendo que “podría existir relación” en funciones clave como dirección administrativa, vigilancia, control y formulación de políticas públicas.

Documentos en regla: Sobre la supuesta falta de publicación de sus antecedentes penales y fiscales, el tribunal advirtió que la ley exige enviarlos al DAPRE, pero no obliga a publicarlos junto a la hoja de vida.

Sanciones en el aire: La demanda usó como argumento las investigaciones disciplinarias de la Procuraduría contra Quintero, pero el Consejo de Estado recordó que dicha sanción está suspendida mientras se tramita su revisión automática.

El Consejo de Estado negó la medida de suspensión provisional con la que @FicoGutierrez y @AForeroM buscaban que no ejerciera funciones de inspección y vigilancia sobre la entrega de medicamentos y de control contra la corrupción en EPS y Hospitales. 1. ¿Qué se demandó? La… — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) May 22, 2026

Con este panorama, Daniel Quintero mandó un fuerte sablazo asegurando que Gutiérrez y el congresista Andrés Forero (a quien citó en su trino) “buscaban que no ejerciera funciones de inspección y vigilancia sobre la entrega de medicamentos y de control contra la corrupción”

El proceso judicial en el Consejo de Estado continuará con la práctica de pruebas y será únicamente en la sentencia final donde se defina de fondo si el polémico nombramiento del exalcalde de Medellín fue completamente legal o si debe abandonar el gabinete. Por ahora, Quintero sigue firmemente atornillado en la Superintendencia de Salud.

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