El truculento caso de Yulixa Consuelo Toloza Rivas, la estilista de 52 años que falleció tras una cirugía estética ilegal en el sur de Bogotá, sigue destapando detalles que rayan en el horror y el cinismo. Las autoridades venezolanas confirmaron que la captura de María Fernanda Delgado Hernández (30 años) y su esposo Edison Torres (40 años), dueños del centro clandestino Beauty Láser, se produjo en un escenario místico mientras intentaban evadir una circular de Interpol, según informó EL tIEMPO.

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Según reveló un testigo anónimo en el pódcast del periodista Rafael Poveda, ‘Testigo Directo’, la pareja de extranjeros fue interceptada por la policía del vecino país en su ciudad natal, justo cuando salían de un reconocido templo religioso buscando, aparentemente, un milagro para no ser atrapados.

El periodista venezolano Miguel Enrique Villavicencio detalló que el operativo de captura se ejecutó en el estado de Portuguesa, específicamente en el sector Quebrada de la Virgen, en la ciudad de Guanare.

La pareja, señalada como la principal responsable de la muerte de la paciente y de la posterior desaparición de su cuerpo, pretendía mimetizarse entre los feligreses usando tapabocas durante todo el trayecto desde Bogotá para no ser identificados por las autoridades de carreteras.

Más allá de la insólita captura en el templo católico, las declaraciones entregadas al programa de Rafael Poveda revelaron la escalofriante frialdad con la que la red criminal sacó el cuerpo sin vida de Yulixa Toloza de la estética del barrio Venecia, transportándolo a plena luz del día frente a los vecinos.

El testigo anónimo describió detalladamente cómo acomodaron el cadáver de la estilista dentro del vehículo Chevrolet Sonic gris para iniciar la ruta de la fuga hacia Cundinamarca:

“Se montó el anestesiólogo en un lado, en la parte de atrás; en el otro lado se montó el doctor, y delante se montó de chofer el esposo de la chica y la chica de copiloto. Y en el medio montaron el cadáver”, relató el testigo con crudeza.

El expediente de la Fiscalía General de la Nación en Colombia ya tiene en su poder el rastreo de las comunicaciones que sepultan la coartada de los hoy detenidos. En los chats revelados, María Fernanda Delgado le avisó a su tío, Jesús Hernández (hoy enviado a la cárcel en Bogotá), que había cambiado de tarjeta SIM en la frontera para despistar los rastreos satelitales, asegurando con total tranquilidad que desde ese nuevo número podían seguir viendo “todo lo que vende en Venezuela”.

Mientras se define si los tres cerebros de la operación clandestina son procesados en el vecino país o enviados en extradición a Bogotá, el círculo cercano de Yulixa exige las máximas penas por el trato inhumano que le dieron a la mujer tras el fallido procedimiento estético.