El macabro caso de Yulixa Consuelo Toloza Rivas, la estilista de 52 años que murió tras una lipólisis láser en la clínica clandestina Beauty Laser en el sur de Bogotá, dio un giro inesperado que traslada el drama a las redes sociales. Estefanía López Artunduaga, una de las mejores amigas de la víctima y la mujer que se puso al frente de las marchas y la búsqueda de su cadáver, tuvo que salir a defenderse judicialmente tras verse inmersa en una peligrosa campaña de desprestigio en su contra.

Sigue a PULZO en Discover

Según reveló en exclusiva El Tiempo, en diferentes plataformas digitales comenzó a circular un video creado con Inteligencia Artificial (IA) en el que se acusa formalmente a Estefanía de tener nexos con los dueños del local y de actuar como una “reclutadora” de pacientes a cambio de comisiones económicas.

Ante la gravedad de las acusaciones virtuales, López Artunduaga le otorgó poder a la firma de abogados Erazo & Solarte para limpiar su nombre. En primicia, el jurista Jimmy Erazo desmintió categóricamente que su defendida tuviera alianzas con la red criminal que acabó con la vida de Yulixa, de acuerdo con el periódico.

Mientras la Fiscalía busca a un misterioso anestesiólogo identificado como ‘Leo’, los testimonios de Estefanía y otras clientas son clave para descifrar cómo sedaban a las pacientes en ese centro estético ilegal que operaba en el barrio Venecia, según el rotativo.

Paralelo al drama de la amiga, la Fiscalía General de la Nación destapó en las audiencias de imputación de cargos una serie de mensajes de WhatsApp que hielan la sangre. En ellos queda en evidencia el plan coordinado entre María Fernanda Delgado (propietaria de la estética y prófuga en Venezuela) y su tío Jesús Hernández (capturado en Cúcuta) para ocultar el Chevrolet Sonic gris donde trasladaron el cadáver y borrar los videos de las cámaras de seguridad.

En los chats, interceptados por la Sijín, los implicados hablaban con total frialdad sobre el cuerpo de Yulixa mientras escapaban hacia el vecino país:

Jesús Hernández: “Mami, ya encontraron lo que se te perdió” (haciendo alusión al hallazgo del cuerpo en Apulo, Cundinamarca).

María Fernanda: “No, papi, esa no es (…) Ya pasamos Barinas. Traten de no llamar al número normal”.

Jesús Hernández: “Mañana hay que viajar sí o sí. Estoy comprando el chip. Ya estamos en Colombia”.

María Fernanda: “Ok, papi. Tapabocas y cuidado. Miren bien para todos lados primero”.

Los dos capturados en la frontera colombo-venezolana avanzan en su proceso de medida de aseguramiento por la destrucción de evidencia, mientras que las autoridades colombianas agilizan los trámites internacionales para lograr que la dueña, su esposo y el falso cirujano, capturados por Interpol en el vecino país, paguen por la muerte de la estilista.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)