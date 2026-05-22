Escrito por:  Redacción Bogotá
May 22, 2026 - 4:58 am
Las horas posteriores al procedimiento estético practicado a Yulixa Toloza siguen bajo la lupa de la Fiscalía, que ahora analiza conversaciones enviadas desde el celular de la mujer mientras era movilizada en un vehículo particular.

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