Las horas posteriores al procedimiento estético practicado a Yulixa Toloza siguen bajo la lupa de la Fiscalía, que ahora analiza conversaciones enviadas desde el celular de la mujer mientras era movilizada en un vehículo particular.

(Vea también: ¿Yulixa Toloza murió dentro de centro estético? Esto se sabe sobre la ventana de muerte)

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De acuerdo con información revelada por Noticias RCN, investigadores sostienen que desde el teléfono de Yulixa se enviaron mensajes a una amiga cercana con el fin de aparentar que la situación estaba controlada y que supuestamente era trasladada a un centro médico.

Uno de los aspectos que más llamó la atención dentro del proceso judicial es que, según la reconstrucción de tiempo hecha por las autoridades, la mujer presuntamente ya no tenía signos vitales cuando se produjeron esas conversaciones desde su dispositivo móvil.

La Fiscalía señala que los mensajes habrían sido enviados por María Fernanda Delgado, propietaria del establecimiento Beauty Láser, quien se hizo pasar por Yulixa Toloza.

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Según la reconstrucción hecha por las autoridades, esas conversaciones se registraron entre las 8:54 y las 9:21 de la noche, cuando Yulixa presuntamente ya había muerto y era transportada en el vehículo desde el que posteriormente arrojaron su cuerpo a un costado de la vía entre Apulo y Anapoima, en Cundinamarca.

Dentro de las conversaciones conocidas por la Fiscalía aparecen mensajes enviados desde el celular de Yulixa como: “Voy casa”, “Tengo sueño”, “Voy vomitando. Señor me lleva al hospital”, “Ayuda” y “Voy sin batería”.

Entretanto, la amiga de la mujer insistía en obtener respuestas y escribió mensajes como: “Contéstame, por favor”, “Voy a traer a la Policía”, “¿A cuál hospital?” y “Y voy”.

Para los investigadores, esos chats son relevantes porque podrían evidenciar un intento por retrasar las alertas de familiares y amigos mientras avanzaban los movimientos posteriores a la emergencia médica.

El caso también tomó fuerza por los videos de seguridad que muestran a la mujer en delicado estado de salud antes de ser sacada del establecimiento ubicado en el sur de Bogotá. En las imágenes, conocidas por las autoridades, aparece con visibles dificultades físicas y respiratorias.

Cuerpo de Yuliza Toloza fue hallado en Apulo (Cundinamarca)

El cuerpo de Yulixa Toloza apareció días después en una zona rural de Apulo, Cundinamarca, mientras que el vehículo utilizado para movilizarla fue ubicado posteriormente en Cúcuta.

Entretanto, el informe de Medicina Legal concluyó que la causa de muerte fue una embolia pulmonar relacionada con el procedimiento estético practicado en el establecimiento clandestino.