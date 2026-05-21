La investigación por el trágico fallecimiento de Yulixa Consuelo Toloza Rivas, la estilista de 52 años que desapareció tras asistir a un procedimiento estético en el sur de la capital, ha dado un giro determinante. Tras la audiencia de legalización de captura celebrada este miércoles 20 de mayo, la Fiscalía General de la Nación destapó las cartas y presentó evidencias técnicas e inéditas sobre el calvario que vivió la mujer y la fría estrategia de encubrimiento de la red criminal.

Sigue a PULZO en Discover

La diligencia judicial, que se reanuda este jueves 21 de mayo de 2026 para continuar con la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento, puso bajo la lupa a los cinco implicados del centro estético Beauty Laser, ubicado en el barrio Venecia (localidad de Tunjuelito).

Los señalados son la propietaria María Fernanda Delgado; su esposo Edinson Torres; Eduardo David Ramos (falso cirujano); y Jesús Hernández junto a Kelvis Sequera, estos dos últimos capturados en Cúcuta e identificados como los encargados de desaparecer el vehículo de la fuga.

El calvario de Yulixa: debilidad extrema y pérdida de conciencia

El ente acusador reveló por primera vez cuáles fueron las condiciones críticas del estado físico de la víctima tras someterse a una lipólisis láser en el establecimiento clandestino el pasado miércoles 13 de mayo. Según el demoledor relato de la fiscal del caso, los síntomas de Toloza se agravaron “una vez finalizado el procedimiento quirúrgico” ante la total indiferencia de los supuestos médicos, según reveló El Tiempo.

Lee También

“La ciudadana presenta un deterioro progresivo en su estado de salud, evidenciado en sintomatología consistente en debilidad extrema, somnolencia, dolor generalizado y episodios de pérdida de conciencia”, detalló la Fiscalía en declaraciones replicadas el periódico.

A pesar de este alarmante cuadro clínico, el personal optó por la negligencia absoluta. En lugar de trasladar a Yulixa a un hospital de urgencia, decidieron ocultar su estado crítico a los familiares. Incluso, las cámaras de seguridad registraron el momento en que la mujer fue movilizada al interior del local en condiciones físicas totalmente comprometidas, requiriendo asistencia de terceros para poder arrastrarla y sacarla del lugar, de acuerdo con el citado diario.

Para empeorar la situación, las autoridades detectaron comunicaciones anómalas desde el celular de la víctima que no correspondían a sus patrones habituales, lo que demuestra que los capturados manipularon su teléfono para ganar tiempo y simular un supuesto traslado voluntario.

El cuerpo de Yulixa fue hallado finalmente el martes 19 de mayo en una zona boscosa de Apulo (Cundinamarca), en el kilómetro 44, sector conocido como ‘La Gaveta’. Con el cadáver abandonado, la dueña del local, María Fernanda Delgado, coordinó un plan de escape desde Venezuela que incluyó órdenes explícitas a través de redes sociales.

La Fiscalía General reveló que Delgado le pagó la suma de 800.000 pesos a Jesús Alberto Hernández (quien es su tío) y a Kelvis Sequera para que movieran y ocultaran el vehículo Chevrolet Sonic gris de placas UCQ-340, pieza clave donde transportaron el cadáver por siete peajes del país.

“Se ordena mediante diferentes comunicaciones vía WhatsApp y vía mensajes internos por la plataforma TikTok, en donde se indica que este vehículo debe ser ubicado en otro sitio. Debe ser recogido de la casa de la señora Janeth Montavut”, leyó la fiscal en la audiencia.

Para convencer a sus familiares de mover el carro de la fuga sin levantar sospechas, la dueña del centro estético les echó el cuento de “que ella se estaba mudando de la ciudad de Bogotá hacia el vecino país de Venezuela” y que por eso necesitaba sacar el automóvil gris del garaje donde estaba custodiado originalmente.

Mientras avanza la imputación de cargos en los tribunales colombianos, los dos capturados en la frontera alegan que desconocían el crimen, a pesar de que el rastreo minucioso de la Sijín demuestra que el automotor cruzó el peaje San Pedro a las 9:56 p. m. el día de la desaparición y regresó a las 11:07 p. m., tiempo exacto en el que botaron el cuerpo de la estilista a un costado de la carretera rural.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)