El miércoles 13 de mayo comenzó la cadena de mensajes que mostraría la preocupación de los allegados de Yulixa Toloza al perder su rastro.. El Tiempo conoció capturas de WhatsApp entre Estefanía López, amiga cercana, y María Fernanda Delgado, dueña del centro estético Beauty Láser en Venecia, sur de Bogotá.

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Esa mañana, Estefanía habló por última vez con Yulixa antes de que la mujer saliera hacia el centro estético. “Ella estaba como aburrida y yo le pregunté que por qué tenía esa cara”, relató Estefanía. La cita estaba programada para las 7:30 a. m., y era un procedimiento que Yulixa había querido hacerse durante mucho tiempo.

Chats antes de la desaparición de Yulixa Toloza evidencian irregularidades en el centro estético

Horas después, la preocupación creció. A la 1:00 p. m., Estefanía recibió mensajes de Amalia, quien acompañaba a Yulixa en el procedimiento. La amiga le escribió preocupada por algunos síntomas. “Yo la llamé y me dijo que ella estaba en el gimnasio y no en el centro, pero que a Yulixa le estaba doliendo mucho y le habían doblado la dosis de ketamina, pero que era normal y que no todos los cuerpos eran iguales”, fue la respuesta de Delgado.

Estefanía trató de confirmar que su amiga estaba supervisada. La esteticista encargada le aseguró que había un médico presente. Sin embargo, la tensión aumentó cuando Amalia debió irse para recoger a su hijo, dejando la responsabilidad de acompañar a Yulixa en manos de Estefanía.

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Hacia las 7 de la noche, Estefanía y sus amigas decidieron acudir al centro “estético” a buscar noticias de Yulixa Toloza, motivo por el cual avisaron a María Fernanda Delgado de su llegada.

Fue hasta las 8:28 p. m., cuando la dueña del lugar respondió diciendo que Yulixa se había ido media hora antes por su propia cuenta. “Yo estoy que lloro de la angustia”, escribió Delgado a Estefanía. Pero las cámaras de seguridad revelaron otra escena: Yulixa fue cargada por dos hombres hacia un vehículo UCQ 340 a las 7:24 p. m.

Finalmente, a las 10:01 p. m., las amigas de Toloza volvieron a pedir noticias, ya alarmadas al no dar con el paradero de Yulixa Toloza. Ahí fue cuando obtuvieron el último mensaje de Delgado, en el que decía: “Para dónde se la habrá llevado ese señor. Ella no se ha comunicado con nadie”, reiterando que habría salido por sus propios medios.

Desde ese momento, el caso se denunció oficialmente a la línea 123 y la búsqueda duró seis días hasta que el 19 de mayo se encontró el cuerpo en Apulo, Cundinamarca. Tras esos mensajes, Delgado dejó de contestar y sus redes sociales fueron desactivadas.

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