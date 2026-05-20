El caso de Yulixa Toloza continúa despertando reacciones luego de que una de sus amigas cercanas rompiera el silencio después de que se confirmara el hallazgo del cuerpo de la mujer en zona rural de Apulo, Cundinamarca.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Sale a la luz dato que permitió hallar cuerpo de Yulixa Toloza; señal que ayudó a identificarlo)

En entrevista con El Tiempo, Estefanía López relató el impacto emocional que dejó la noticia entre quienes participaron en la búsqueda y acompañaron el proceso desde el momento en que se reportó la desaparición.

“Tristemente ella se fue con esta ilusión. Una muerte muy trágica realmente, es una muerte que no se merecía. Lastimosamente, después de varias personas que pasamos por este proceso, muy triste que le haya tocado a una persona que no lo merecía”, indicó López en diálogo con el canal.

Lee También

La amiga recordó que sus amigas se mantuvieron pendientes de cada avance de la investigación, especialmente después de que Yulixa fuera vista por última vez siendo ingresada a un vehículo.

De hecho, según City TV, familiares y amigos hacían una velatón en el momento en que se conoció la captura de los principales sospechosos en Portuguesa (Venezuela).

Amiga de Yulixa Toloza hizo reclamo a familia de la victima

De acuerdo con el citado medio, López aseguró que el hallazgo del cuerpo dejó un profundo impacto en su grupo de amigas, que acompañó la búsqueda durante varios días de incertidumbre.

Sin embargo, según su relato entregado al rotativo, la familia no mostró un acompañamiento activo durante el proceso, motivo por el cual el grupo de amigas asumió la iniciativa principal para continuar con las acciones que finalmente permitieron dar con su ubicación.

En ese sentido, López, en diálogo con ‘Conducta Delictiva’, aseguró que la mayoría de familiares en primer grado viven fuera del país y que la víctima fue criada por una prima de su madre biológica, lo que significó un episodio doloroso que marcó su infancia y su vida.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)