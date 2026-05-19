Entre los detalles que habrían permitido orientar la identificación se encuentran unas marcas relacionadas con tratamientos de lipólisis, procedimiento al que Toloza se habría sometido antes de desaparecer.

De acuerdo con información divulgada por Noticia s Caracol, el cadáver fue encontrado a un costado de la vía que comunica hacia Apulo y presenta características físicas y señales corporales compatibles con las de la mujer desaparecida desde el pasado 13 de mayo.

Las autoridades colombianas avanzan en la investigación sobre la desaparición y presunto homicidio de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que fue vista por última vez luego de practicarse un procedimiento estético en un centro clandestino ubicado en el sur de Bogotá.

Confesión fue clave para hallar cuerpo de Yulixa Toloza

La investigación por la desaparición de Yulixa Toloza tuvo un avance decisivo luego de que dos de los capturados en el caso entregaran información clave a las autoridades. Entre ellos estaría el tío de la dueña del centro estético clandestino donde la mujer se practicó un procedimiento antes de desaparecer.

Según reveló la Fiscalía, la confesión permitió ubicar el lugar exacto donde fue hallado un cuerpo en zona rural de Apulo, Cundinamarca, que correspondería al de Yulixa Toloza. Gracias a los datos entregados por los capturados, los investigadores concentraron la búsqueda en una vía cercana entre Apulo y Anapoima, donde finalmente encontraron el cadáver.

Otro de los elementos que fortaleció la hipótesis sobre la identidad de la víctima fueron las marcas de cirugía estética encontradas en el cuerpo, compatibles con el procedimiento de lipólisis al que se habría sometido días antes en la clínica ubicada en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá.

El caso ha causado indignación debido a los videos de seguridad en los que se observa a Yulixa siendo sacada inconsciente del establecimiento y subida a un vehículo gris. Desde ese momento, su familia perdió contacto con ella y comenzó una intensa búsqueda que terminó con el hallazgo en Cundinamarca.

Las autoridades avanzan en el proceso judicial para esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad de quienes participaron en la desaparición y presunto homicidio de la mujer.