La desaparición y muerte de Yulixa Consuelo Toloza conmocionó a Colombia entera desde el 13 de mayo de 2026. Su caso volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento de centros estéticos clandestinos en el país. Y terminó de la peor manera.

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Su nombre completo era Yulixa Consuelo Toloza Rivas. Tenía 52 años al momento de su desaparición, el 13 de mayo de 2026. Oriunda de Tame (Arauca), residió en Cúcuta durante un tiempo antes de llegar a Bogotá.

Su infancia estuvo marcada por un dolor profundo del que guardaba en silencio. En confianza con su círculo íntimo, confesó que su madre biológica la entregó a otra familia siendo apenas una recién nacida, una realidad que le causaba mucha tristeza.

Desde hace más de 20 años, Yulixa vivía en el barrio Santa Lucía, en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá.

La fallecida vivía en la casa de su amiga Estefanía López, donde compartía el primer piso junto a la mamá, la abuela y la hija de la anfitriona. Esa decisión se habría dado luego de que una amistad terminara y Toloza quedara sola.

Yulixa Toloza era la típica peluquera del barrio, como la describían sus amigas. Trabajaba en su propio salón de belleza, que sus allegados recuerdan como Diamond Nail o Uñas Diamante.

En la parte delantera del negocio atendía a sus clientas. Al fondo, en un pequeño apartamento en arriendo, vivía sola y organizaba su vida cotidiana.

Otra amiga Estefanía López, micropigmentadora y lashista, llegó primero como clienta y luego incluso colaboró laboralmente con Yulixa en temas relacionados con el sector de la belleza.

Desde pequeña fue criada por una prima de su mamá, que asumió toda su crianza. “Ella nunca se crió con la mamá que la parió”, contó Estefanía López al pódcast Conducta Delictiva, replicada en Alerta Bogotá.

La mayoría de los familiares de Yulixa Toloza viven fuera del país. Por eso, en la práctica, sus amigas más cercanas del barrio fueron su verdadero núcleo de apoyo en el día a día.

“Ella tiene un corazón muy noble. Parece una niña. No le ve maldad a nada”, dijo Amalia Pardo, su amiga y quien la acompañó el día de la cirugía.

En Santa Lucía la recuerdan como la mujer que ayudaba en actividades comunitarias, participaba en las novenas del barrio y aparecía siempre que alguien necesitaba apoyo. Siempre trabajadora, ahorratriz y con el sueño de viajar algún día.

Luego de varios días de búsqueda, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Yulixa Toloza. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó el hallazgo y lo calificó como un asesinato.

La principal hipótesis apunta a que Yulixa sufrió una complicación médica letal por sobredosis de anestésicos, y que los implicados ocultaron su cuerpo para evadir responsabilidades.

La Policía busca activamente a María Fernanda Delgado, dueña venezolana del centro estético, y a Eduardo David Ramos Ramos, el presunto cirujano, ambos prófugos de la justicia con alertas migratorias activadas hacia Venezuela.

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