El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reaccionó al hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza y lamentó el crimen que ha causado conmoción en la capital del país.

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(Vea también: “Solidaridad con familiares”: gobernador de Cundinamarca habló del hallazgo de Yulixa Toloza)

A través de un mensaje en su cuenta de X, el mandatario distrital aseguró que el caso entristece a toda la ciudad y recordó que la mujer había desaparecido luego de someterse a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal.

El caso ha causado indignación nacional por las circunstancias que rodearon la desaparición de la mujer y las investigaciones sobre el centro estético clandestino donde había sido atendida.

Lamento profundamente el asesinato de Yulixa Toloza, quien el pasado 13 de mayo se había sometido a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal. Me he comunicado con su mamá, Nubia Toloza, a quien le manifesté toda mi solidaridad. El asesinato de Yulixa nos… pic.twitter.com/bucny5sxXu — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) May 19, 2026

Carlos Fernando Galán habló con la mamá de Yulixa

En el mismo pronunciamiento, Carlos Fernando Galán contó que se comunicó directamente con Nubia Toloza, madre de la víctima, para expresarle solidaridad tras conocerse el hallazgo del cuerpo.

“Me he comunicado con su mamá, Nubia Toloza, a quien le manifesté toda mi solidaridad”, señaló.

Además, el alcalde aseguró que el asesinato de Yulixa Toloza golpea emocionalmente a la ciudad y volvió a insistir en la gravedad de lo ocurrido.

“El asesinato de Yulixa nos entristece a todos en Bogotá”, agregó.

De hecho fue tajante al señalar que a la mujer la asesinaron. “A esto tenemos que llamarlo por su nombre. A Yulixa la asesinaro; no fue una mala práctica médica, fue un asesinato”.

Las declaraciones se conocen horas después de que las autoridades confirmaran que un cuerpo hallado en Apulo correspondería a la mujer desaparecida.

Galán pidió capturar a responsables del crimen de Yulixa Toloza

Finalmente, Carlos Fernando Galán hizo un llamado a las autoridades para intensificar la búsqueda de los responsables del crimen.

“Les pido a las autoridades que redoblen esfuerzos para dar con el paradero de los asesinos de Yulixa”, afirmó. El alcalde también insistió en que el caso no puede quedar impune y pidió resultados contundentes frente a los responsables.

“No podemos fallar en asegurarnos de que estos delincuentes, estén donde estén, paguen por lo que le hicieron”, concluyó.

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