Las autoridades capturaron al presunto responsable del asesinato de un estudiante universitario ocurrido el pasado mes de abril en la estación Minuto de Dios de Transmilenio, en Bogotá.

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De acuerdo con información revelada por el diario El Tiempo, la detención fue adelantada por el CTI de la Fiscalía en el barrio Garcés Navas, ubicado en la localidad de Engativá, en cumplimiento de una orden judicial.

Según las investigaciones citadas por el medio, el señalado tendría 22 años y sería el hombre que atacó con arma cortopunzante al joven estudiante en medio de un presunto robo dentro del sistema de transporte masivo.

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El caso causó conmoción en Bogotá por la violencia del hecho y por los reiterados episodios de inseguridad reportados en estaciones y buses de Transmilenio.

Qué se sabe del presunto ataque contra estudiante en Bogotá

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, el presunto agresor habría abordado al estudiante para quitarle su teléfono celular y, en medio del hurto, lo habría herido con un arma cortopunzante antes de escapar.

(Vea también: Transmilenio dio detalles del asesinato de estudiante en medio de un atraco en una estación)

La víctima murió posteriormente debido a la gravedad de las lesiones, hecho que provocó múltiples reacciones ciudadanas y llamados para reforzar la seguridad en el sistema de transporte público de Bogotá.

La captura se produjo varias semanas después del crimen y fue adelantada por investigadores del CTI, bajo coordinación de la Fiscalía General de la Nación.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado mayores detalles sobre el proceso investigativo ni sobre el material probatorio recolectado durante la investigación.

Qué delitos le imputarían al capturado por crimen en Transmilenio

Según indicó El Tiempo, en las próximas horas un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá presentará al capturado ante un juez de control de garantías.

La Fiscalía buscaría imputarle los delitos de homicidio agravado y hurto calificado agravado, con el objetivo de definir su situación judicial.

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