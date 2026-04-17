La comunidad educativa de la Universidad Minuto de Dios está conmocionada por la muerte de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, quien estaba en primer semestre. El joven de 19 años fue asesinado producto de una herida con arma blanca en un aparente atraco en la estación de Transmilenio que lleva el nombre de dicha corporación.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Violento robo a empresa de valores en Oxxo de Bogotá dejó momentos de pánico y un herido)

Frente a los hechos, la empresa de transporte masivo se pronunció sobre este atroz crimen que cobró la vida de otro ciudadano, que tenía sueños y quería salir adelante estudiando ingeniería. La entidad aseguró que actuó conforme la ley demanda en estos casos.

Lee También

¿Qué dijo Transmilenio sobre asesinato de estudiante en la estación Minuto de Dios?

El sistema de transporte lamentó el crimen y añadió que ocurrió el pasado miércoles 17 de abril, aunque la Uniminuto, en la que estudiaba Guzmán, aseguró que él falleció un día después, el jueves. “Lamentamos y condenamos el hecho… un mensaje de solidaridad y acompañamiento a la familia y allegados de la víctima”, dijo Transmilenio en un comunicado oficial.

La empresa agregó que se dispuso a las autoridades para investigar el hecho y dar con la captura de los responsables del asesinato. “Una vez se conoció la situación, los protocolos de atención en el lugar fueron activados por parte de los colaboradores del sistema y la Policía”, sentenció.

(Lea también: Atraco a joven a plena luz del día en Bogotá quedó grabado; le sacaron pistola en parque)

Por su parte, la Universidad Minuto de Dios también se refirió al crimen del estudiante de ingeniería. La institución lamentó el crimen y mostró sus condolencias a la familia de la víctima.

“Este suceso nos enluta como comunidad educativa y nos convoca a alzar la voz frente a una realidad que afecta no solo a nuestra institución, sino a la sociedad en su conjunto. La inseguridad ciudadana no puede robarse los sueños de una persona”, agregó la Uniminuto en su comunicado.

La Universidad Minuto de Dios (@UNIMINUTOBOGOTA), confirmó el fallecimiento de un estudiante por las heridas recibidas en medio de un atraco en la estación Minuto de Dios de TransMilenio (@TransMilenio). pic.twitter.com/nqbHlw7uGT — Mauricio Vanegas (@Marovaan) April 17, 2026

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.