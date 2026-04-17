Las autoridades estadounidenses confirmaron la captura de un hombre señalado de asesinar a su esposa, una mujer colombiana cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un congelador en su vivienda en el estado de Virginia. El caso ha generado conmoción tanto en Estados Unidos como en Colombia.

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Se trata de David Varela, de 38 años y reservista de la Marina de Estados Unidos, quien era buscado por el delito de homicidio en primer grado de su esposa, Lina Guerra Echavarría, de 39 años, oriunda de Medellín.

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El director del FBI, Kash Patel, confirmó a través de su cuenta en la red social X que Varela fue detenido fuera del país, luego de permanecer prófugo durante varias semanas.

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Aunque no se reveló el lugar exacto de la captura, Patel indicó que el sospechoso será extraditado próximamente a Estados Unidos para responder ante la justicia.

“Estuvo huyendo casi dos meses, pero la justicia no olvida”, señaló el funcionario, quien además destacó el trabajo conjunto de agencias de seguridad, incluyendo Investigaciones de Seguridad Nacional, para lograr su ubicación.

El caso se remonta al pasado 5 de febrero, cuando la Policía de la ciudad de Norfolk encontró el cuerpo sin vida de Lina Guerra dentro del congelador de la cocina del apartamento que compartía con su esposo.

El hallazgo se produjo luego de que familiares de la mujer reportaran su desaparición, lo que activó un operativo de búsqueda que terminó con el macabro descubrimiento.

De acuerdo con el informe de autopsia, citado por la cadena WTKR, la mujer falleció a causa de un traumatismo por fuerza contundente y asfixia, lo que derivó en los cargos formales contra Varela.

Las autoridades indicaron que el sospechoso abandonó territorio estadounidense antes de que se hiciera efectiva la imputación. Según información divulgada por medios locales, Varela habría tomado un vuelo hacia Hong Kong, donde fue visto semanas atrás.

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Familiares de la víctima relataron a distintos medios que la relación de pareja, que se extendía por más de una década desde que se conocieron en Florida, estaba marcada por comportamientos celosos por parte del hoy capturado. Incluso, señalaron que el hombre no le permitía trabajar.

Mientras avanza el proceso de extradición, el caso continúa bajo investigación y se espera que en los próximos días las autoridades entreguen más detalles sobre el procedimiento de traslado y judicialización del acusado.

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