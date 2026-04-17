Un nuevo caso de violencia de género ha estremecido al país. Tres mujeres fueron asesinadas en zona rural del municipio de La Macarena, en un hecho que las autoridades investigan como un presunto triple feminicidio ocurrido en la madrugada del 16 de abril.

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Las víctimas fueron identificadas como Pracedis Calderón Andrade, Arelys Monje Calderón y Bercy Monje Calderón, cuyas muertes han causado consternación entre sus familiares, allegados y la comunidad, que hoy exige justicia frente a lo ocurrido.

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De acuerdo con información oficial y testimonios recogidos por La FM, el presunto agresor sería un hombre cercano a las víctimas, lo que refuerza la hipótesis de un hecho de violencia intrafamiliar.

Según relató Delio Franco, presidente de Asojuntas del municipio, versiones preliminares indican que el ataque habría estado motivado por celos.

“Los vecinos dicen que fue un hecho de celos; que hacía 15 días se había ido de su casa, pero al regresar, como a la una de la mañana, con un machete mató a la suegra, a la excompañera sentimental y a una cuñada”, señaló el líder comunitario.

Las autoridades confirmaron que el crimen ocurrió en una zona rural, a aproximadamente dos horas del casco urbano.

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El coronel Nelson Eduardo Zambrano Esguerra, comandante del Departamento de Policía Meta, indicó que un hombre herido con arma blanca llegó al hospital local hacia las 5:00 de la mañana del mismo día, lo que encendió las alertas.

“Tenemos tres cuerpos sin vida de género femenino, hechos al parecer ocurridos en la madrugada de este jueves”, afirmó el oficial.

El sujeto, cuya identidad está en proceso de verificación, se convirtió en pieza clave de la investigación. Según las autoridades, presenta antecedentes judiciales y cuenta con una orden de captura vigente por homicidio, además de estar vinculado a un ataque con arma blanca ocurrido en 2019.

Durante las diligencias, las autoridades hallaron en poder del sospechoso una escopeta y varios celulares pertenecientes a las víctimas, elementos que ahora hacen parte del material probatorio dentro del proceso.

Debido a la gravedad de sus heridas, el hombre fue trasladado a un centro médico de mayor complejidad, donde permanece bajo custodia mientras avanzan las investigaciones judiciales para esclarecer su presunta responsabilidad.

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Este triple feminicidio revive la preocupación por la violencia contra las mujeres en el país, especialmente cuando ocurre dentro de entornos familiares, donde las víctimas deberían estar seguras.

La comunidad de La Macarena permanece en duelo, mientras las autoridades trabajan para esclarecer completamente los hechos y garantizar que el responsable responda ante la justicia.

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