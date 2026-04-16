Que Daniel Quintero es un político (lo cual no tiene nada de malo) lo prueba el hecho de que de la alcaldía de Medellín quiso dar el salto a la Presidencia de la República. Su perfil e intereses están muy lejos de ejercer responsabilidades como vigilar el crítico sector de la salud en Colombia. Pero, aun así, el presidente Gustavo Petro lo nombró superintendente de Salud, en línea con una práctica que ha marcado su administración: la designación en cargos importantes de personas sin la experiencia ni la formación para ejercerlos.

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Ha primado la militancia y la cercanía de las personas con el proyecto político del mandatario. Eso ha tenido consecuencias en la misma Superintendencia de Salud, en cuya cabeza ya ha nombrado a cuatro personas con Quintero. Ninguna entidad resiste semejante cantidad de relevos si efectivamente quiere consolidar un proyecto de gestión y de servicio en un tema tan sensible como la salud de los colombianos. Es claro que el propósito rector es político, no de mejoramiento de la prestación del servicio quizá más esencial.

Graves acusaciones contra Daniel Quintero

Por eso, las voces de rechazo al nombramiento de Quintero no solo han brotado de la oposición, sino del mismo seno del Pacto Histórico. Lo grave es que los señalamientos contra el exalcalde de Medellín superan lo político y hasta lo ético para llegar hasta lo penal.

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Por ejemplo, la directora de El Colombiano, Luz María Sierra, dijo: “Cuando Daniel Quintero se felicita por su gestión en el sector salud, es inevitable recordar, entre muchos otros desastres, estos dos: 1) La acusación por la muerte de un bebé de 18 días debido a la falta de cirujanos contratados en el Hospital General 2023. 2) La acusación del Fiscal General por vender la clínica La 80 con documentos falsificados y a mitad de precio”.

Pero quizá uno de los rechazos que más ha llamado la atención es el del director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre (UNGRD), Carlos Carrillo, uno de los progresistas más caracterizados, para quien el papel que se le otorga a Quintero los hace “retroceder como proyecto político, le hace daño al Gobierno y le da gasolina a la oposición. Esta decisión es un yerro enorme y mi deber moral es advertirlo. La verdadera lealtad con el presidente Gustavo Petro consiste en hablarle desde la honestidad y decirle lo que muchos prefieren callar”.

Incluso, para ser más gráfico, entró en el terreno de la ironía al asegurar que el exalcalde de la capital antioqueña “tiene más investigaciones que el COVID! No sólo el uribismo ha dicho que saqueó Medellín, son muchos los sectores políticos que han denunciado su incompetencia como alcalde y su flexibilidad moral”. Carrillo también sostuvo que la izquierda debe ser rebelde y no repetir los errores que cometió ese sector político en Argentina, Ecuador y Venezuela, países donde los casos de corrupción llegaron, según él, hasta los cimientos de las estructuras políticas.

Daniel Quintero, contesta, pero no responde

“El pragmatismo y la estrategia de lucha política llevaron a muchos líderes latinoamericanos a recibir en sus procesos a poderes regionales o gremiales que de dientes para afuera abrazan las ideas de justicia social y cambio, pero que en el fondo no buscan nada distinto a mantener el saqueo”, sostuvo, y recordó que Quintero está en un juicio por delitos contra la administración pública, y criticó a los líderes del Pacto Histórico por guardar silencio en este asunto. “La mayoría de líderes políticos del Pacto hoy guardarán silencio, lo harán para evitar el desgaste de contradecir al presidente, pero el respeto real es cuidar a quienes admiramos, incluso de sus errores”, dijo.

Quintero le respondió con acusaciones: “Carlos, por calumniar, ya tenemos a Fico [Gutiérrez, alcalde de Medellín], Abelardo [de la Espriella] y [Álvaro] Uribe. Durante meses, engañaste al país diciendo que yo tenía algo que ver con la UNGRD. El uribismo y los medios tradicionales se regocijaron con tus palabras; los medios te hicieron especiales, Fico te retuiteó y la derecha te aplaudió. Todo resultó ser falso y una cortina de humo”.

“¿Una cortina de humo para qué?”, se pregunta Quintero. “Para encubrir el hecho de que nombraste al sobrino de Iván Name, quien habría recibido 3.000 millones en sobornos, como segundo al mando de la UNGRD y a cargo de la Secretaría General. Cuando presenté la denuncia, dijiste que eran personas diferentes, el tío y el sobrino: meses después, el Sr. Name (el sobrino) renunció para postularse al Senado con el apoyo de la misma estructura que su tío (en prisión), y según varios medios, se ejerció presión desde la UNGRD para que votara por él. No se trata solo de incompetencia y negligencia. Hay cosas sucias y oscuras debajo de esas barbas”.

Quintero, sin embargo, no se refiere a las graves acusaciones que le hacen la directora de El Colombiano y el director de la UNGRD. Otra pregunta que surge es ¿qué podrá hacer Quintero en cuatro meses que quedan del gobierno de Petro? Es claro que no podrá, así quisiera, reconstruir del destrozado sistema de salud. También es claro que su nombramiento tiene más sentido en la intrincada estrategia que busca asegurar en las elecciones presidenciales la reelección del proyecto político petrista.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.