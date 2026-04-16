El nombramiento de Daniel Quintero como nuevo superintendente nacional de Salud desató una fuerte polémica política que ya genera fracturas dentro del propio sector cercano al Gobierno. Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el del director de la UNGRD, Carlos Carrillo, quien lanzó una dura advertencia pública contra la decisión del presidente Gustavo Petro.

Sigue a PULZO en Discover

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Carrillo aseguró que la llegada del exalcalde de Medellín representa un error estratégico para el proyecto político del Gobierno.

“El papel que se le otorga a Daniel Quintero Calle nos hace retroceder como proyecto político, le hace daño al Gobierno y le da gasolina a la oposición”, afirmó el funcionario.

Según Carrillo, su postura no constituye una deslealtad, sino un acto de coherencia política. “La verdadera lealtad con el presidente consiste en hablarle desde la honestidad y decirle lo que muchos prefieren callar”, escribió.

El director de la UNGRD sostuvo que la izquierda colombiana debe evitar repetir errores cometidos por movimientos progresistas en otros países de América Latina, donde —según él— decisiones pragmáticas terminaron debilitando proyectos políticos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pulzo (@pulzo_col)

En su mensaje, Carrillo advirtió que la corrupción ha terminado normalizándose en distintos gobiernos de la región cuando se incorporan figuras cuestionadas con el objetivo de ampliar apoyos políticos.

“La izquierda es contestataria y rebelde, nunca obsecuente y sumisa”, señaló, insistiendo en que el proyecto político del Pacto Histórico no debería asumir costos derivados de procesos judiciales ajenos.

El funcionario recordó que Quintero enfrenta actualmente un juicio por presuntos delitos contra la administración pública, aunque aclaró que tiene derecho a defenderse. Sin embargo, enfatizó que el movimiento político no tiene obligación de cargar con esas controversias.

“Quintero está hoy en juicio (…) pero el Pacto no tiene por qué asumir el costo político de sus líos jurídicos, nada le debemos y nada nos aporta”, afirmó.

Por qué Daniel Quintero será superintendente de Salud

La designación de Quintero se produjo tras la salida de Bernardo Camacho, quien presentó su renuncia alegando motivos personales en medio de tensiones internas sobre el manejo de las EPS intervenidas.

El nuevo superintendente llega en uno de los momentos más complejos para el sistema de salud colombiano, con al menos diez EPS bajo intervención estatal y millones de usuarios afectados por problemas financieros y de atención.

La Superintendencia Nacional de Salud cumple un papel clave, pues vigila, controla y puede sancionar a EPS, clínicas y hospitales, convirtiéndose en una figura determinante para la estabilidad del sector.

No obstante, el nombramiento ha generado cuestionamientos debido a que Quintero no registra experiencia directa en el área sanitaria.

Más voces críticas

Las críticas no provinieron únicamente del oficialismo. La representante Jennifer Pedraza, que pertenece a los sectores de izquierda y ha sido muy crítica de la administración actual, también rechazó la decisión y aseguró que el Gobierno envía un mensaje equivocado en medio de la crisis que atraviesan los pacientes.

Daniel Mendoza, férreo defensor del presidente, también publicó un mensaje en contra de la designación de Quintero. En X, escribió: “Es la primera vez que cuestiono públicamente una de sus decisiones y lo hago porque yo si sé quién es esta rata ladrona y corrupta que está nombrando. Este hampón se robó Medellín y le vendió la ciudad a sus intereses políticos”.

Señor Presidente, @petrogustavo es la primera vez que cuestiono públicamente una de sus decisiones y lo hago porque yo si sé quién es esta rata ladrona y corrupta que está nombrando. Este hampón se robó Medellín y le vendió la ciudad a sus intereses políticos. https://t.co/I8Xm54tmHJ — Daniel Mendoza Leal – Delator (@ElQueLosDELATA) April 16, 2026

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.