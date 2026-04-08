El escenario político en Colombia se encuentra convulsionado tras conocerse que el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, es el candidato más fuerte para asumir la presidencia de la Nueva EPS. Según revela Semana, la noticia ha desatado una reacción inmediata en sectores de la oposición, quienes ven con desconfianza el aterrizaje del político paisa en la entidad de salud más importante del Estado.

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A pesar de que el Ministerio de Salud no ha emitido un pronunciamiento oficial, el citado medio destaca que las alarmas ya fueron encendidas por congresistas como Andrés Forero. De acuerdo con el rotativo, el representante del Centro Democrático sostiene que el Gobierno planea levantar la intervención de la entidad para imponer una nueva mayoría accionaria que facilite la llegada de Quintero.

Por su parte, el informe periodístico resalta la preocupación por las cifras financieras de la EPS. Forero recordó, a través de la mencionada revista, que las facturas no procesadas de la entidad pasaron de 4,4 billones a 16 billones de pesos en menos de dos años, un panorama que, según el periódico, podría agravarse bajo una administración cuestionada por la oposición.

La posible designación también tendría un impacto colateral en las alianzas de la izquierda. El citado medio explica que este movimiento representaría un golpe para las aspiraciones presidenciales de Roy Barreras, dado que Quintero se había comprometido a respaldarlo tras los resultados de las consultas de marzo. Sin embargo, el rotativo indica que el exalcalde ha mantenido una comunicación directa y permanente con la Casa de Nariño.

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Finalmente, el informe de Semana subraya que la llegada de Quintero a la Nueva EPS marcaría un cambio de rumbo en la estrategia de salud del Gobierno Petro. Mientras se espera una confirmación oficial, el citado medio concluye que la tensión política seguirá en aumento debido al peso que tiene esta entidad en la atención de millones de pacientes en todo el territorio nacional.