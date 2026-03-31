Esta salida masiva refleja la desconfianza creciente de los afiliados frente a la capacidad de la entidad para garantizar servicios de salud eficientes. A esto se suma un contexto de inestabilidad institucional que dificulta prever su futuro y complica cualquier intento de recuperación, detalla El Colombiano.

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El Gobierno Nacional busca convertir a la Nueva EPS en la principal aseguradora del país, retomando el modelo del antiguo Seguro Social, destaca ese medio.

Sin embargo, esta estrategia se ha visto frenada por decisiones de la Rama Judicial que bloquearon dos decretos clave, lo que ha detenido la hoja de ruta planteada por el Ejecutivo, agrega ese periódico.

La situación también está marcada por una alta rotación en la interventoría. Desde abril de 2024, la entidad ha tenido cinco interventores, con una duración promedio de apenas cuatro meses en el cargo, lo que evidencia una fuerte inestabilidad administrativa.

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Aunque recientemente se desmintieron rumores sobre un nuevo cambio en la interventoría, el ambiente de incertidumbre persiste.

Además, la EPS enfrenta una fuerte presión financiera, ya que concentra la mayor parte de los recursos públicos embargados del sistema, lo que agrava aún más su crisis estructural.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.