La crisis de la Nueva EPS se ha convertido en uno de los temas más críticos del sistema de salud en Colombia.

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Todo se intensificó tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de liquidar las EPS en quiebra, aunque en el caso de la Nueva EPS se plantea que pase a ser gestionada por el Estado, que asumiría sus deudas y buscaría estabilizarla.

Según la superintendente de Salud ad hoc para Nueva EPS, Luz María Múnera, la entidad presenta graves problemas financieros y organizacionales, además de fallas en la entrega de medicamentos.

Estas fallas no son responsabilidad exclusiva de la EPS, sino también de los gestores farmacéuticos, ya que cuando hay retrasos en los pagos, se suspenden entregas, afectando directamente a los pacientes. Sin embargo, enfatiza que estos incumplimientos no deberían traducirse en la interrupción del servicio.

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También se evidencian problemas estructurales en el sistema de pagos, donde las EPS priorizan a quién pagar según su flujo de caja, generando desequilibrios, especialmente con menores pagos a hospitales públicos. La Superintendencia evalúa cambios para equilibrar estos giros.

En las próximas semanas se conocerán medidas que podrían incluir sanciones, investigaciones y ajustes al sistema, buscando corregir fallas sin agravar la atención a los usuarios.

Por qué hay crisis de las EPS en Colombia

La crisis de las EPS en Colombia responde a una combinación de problemas financieros, estructurales y de gestión que se han acumulado durante años.

Uno de los principales factores es el desbalance entre los ingresos que reciben del Estado, a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), y los costos reales de la atención en salud, que han aumentado por inflación, tecnologías médicas y envejecimiento de la población.

A esto se suma una mala administración en algunas entidades, con deudas crecientes a hospitales, clínicas y proveedores de medicamentos, lo que termina afectando la prestación del servicio.

Muchas EPS priorizan pagos según su flujo de caja, generando retrasos que impactan directamente a los pacientes.

También existen fallas estructurales en el sistema, como la intermediación financiera de las EPS, que ha sido cuestionada por falta de control y transparencia en el manejo de recursos públicos. En varios casos, se han identificado pagos desiguales entre prestadores públicos y privados.

Además, los retrasos en giros del Estado y problemas de liquidez han agravado la situación. Todo esto ha derivado en escasez de medicamentos, demoras en citas y tratamientos, y pérdida de confianza de los usuarios, evidenciando la necesidad de una reforma profunda al sistema de salud.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.