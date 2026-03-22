Con el último incremento de la tasa de intervención del Banco de la República al 10,25 %, y con la expectativa de nuevos ajustes al alza, se ha producido un renovado interés por los Certificados de Depósito a Término (CDT).

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Con rendimientos que sobrepasan el 12 % E.A. y una inflación anual que repuntó al 5,35 %, las condiciones para invertir en renta fija son especialmente atractivas. Pero justamente cuando las tasas capturan toda la atención, es fundamental revisar las condiciones que las acompañan.

Y es que, en medio de este panorama favorable, no todas las tasas publicadas aplican para todas las personas en todas las condiciones. Muchos productos tienen características específicas, como montos mínimos, plazos determinados, requisitos de apertura o costos asociados, que es fundamental conocer para elegir la opción que realmente convenga.

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Este desconocimiento no es menor. De acuerdo con el Índice de Arrepentimiento Financiero, un estudio de MejorCDT en colaboración con la firma de investigación Views, el 32,1 % de los colombianos identifica la falta de claridad sobre las opciones y rendimientos como la principal barrera para invertir, mientras que el 27,2 % menciona la desconfianza en plataformas o entidades. En otras palabras, cuando la información es accesible y el proceso es transparente, la barrera más poderosa para ahorrar desaparece.

“Hoy estamos viendo tasas muy llamativas, lo cual es positivo porque demuestra que los CDT siguen siendo una alternativa sólida para el ahorro y la inversión. Pero más allá de fijarse únicamente en la cifra más alta, lo importante es revisar las condiciones completas y comparar bien para encontrar la opción que realmente se adapte a cada persona”, explica Omar Casas, gerente general de MejorCDT Colombia.

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No todas las tasas que encabezan los ‘rankings’ son opciones fáciles de contratar. En muchos casos, los rendimientos más altos provienen de emisiones que solo se adquieren a través de sociedades comisionistas de bolsa, lo que implica abrir cuentas adicionales, cumplir requisitos específicos o asumir costos por intermediación. Al final, la tasa aparente puede ser alta, pero después de descontar estos costos, termina siendo menos competitiva de lo esperado.

También existen CDT con montos mínimos elevados, pues mientras algunas entidades permiten abrir un CDT desde $ 50.000, otras que ofrecen tasas atractivas pueden exigir desde $ 5 millones o más. A esto se suman condiciones como la necesidad de tener cuentas activas en la entidad, procesos adicionales de apertura o restricciones en la forma de transferir los recursos.

“En un entorno donde la inflación sigue presionando el bolsillo de los hogares, y solo en enero el costo de vida subió un 1,18 %, tomar una decisión basada únicamente en el número más alto puede generar frustración en lugar de tranquilidad”, destaca Casas.

Abrir un CDT no tiene por qué ser complicado ni limitarse a la entidad bancaria habitual. Hoy es posible conocer con facilidad las características de cada producto, como los montos mínimos, la flexibilidad y los costos asociados, y comparar múltiples opciones antes de tomar una decisión.

Para tomar una decisión informada, los expertos recomiendan evaluar varios aspectos clave, entre ellos comparar tasas para el mismo plazo, revisar el monto mínimo requerido, verificar si existen costos adicionales o intermediación y confirmar las condiciones de liquidez del producto.

“Más allá de buscar la tasa más alta, lo importante es encontrar la opción que realmente se ajuste a las necesidades de cada persona. Para algunos inversionistas puede ser más importante la flexibilidad o el monto mínimo que una diferencia pequeña en la tasa. En MejorCDT, donde ya más de 550.000 usuarios comparan y abren sus CDT de forma 100 % digital y sin costo, trabajamos para que esa comparación sea sencilla e inmediata”, señala Casas.

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