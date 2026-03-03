En Colombia existen varios simuladores financieros que permiten calcular cuánto dinero puede ganar al invertir en un CDT (Certificado de Depósito a Término).

Entidades como Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco Caja Social, entre otras, ofrecen herramientas virtuales donde puede ingresar el monto que desea invertir y el plazo estimado de la inversión.

Estos simuladores le muestran cuánto rendiría su dinero según diferentes tasas de interés y tiempos de inversión, facilitando la comparación entre alternativas.

Utilizarlos es sencillo y le ayuda a planear de forma más inteligente sus ahorros, optimizando sus decisiones financieras antes de invertir realmente.

Simulador de Bancolombia

En el simulador de CDT de Bancolombia, al invertir 20 millones de pesos se presentan diferentes opciones según el plazo elegido. Por ejemplo, a 180 días, la ganancia estimada sería de $ 813.179 pesos, lo que daría un total aproximado de $ 20’813.179 pesos al vencimiento.

Si el plazo es de 240 días, la rentabilidad proyectada sería de $ 1’110.494 pesos, para un monto final cercano a $ 21’110.494 pesos.

En caso de invertir a 360 días, el valor a retirar sería de aproximadamente $ 21’689.600 pesos.

Es importante tener en cuenta que estas cifras pueden variar según la tasa vigente al momento de hacer la inversión.

Simulador de Banco de Bogotá

Tasa fija E.A.: 9,40 %

Monto invertido: $ 20’000.000.



Al simular un plazo de 300 días, desde el 3 de marzo de 2026 hasta el 28 de diciembre del mismo año, los rendimientos estimados serían de $ 1’532.727.

Sobre esa ganancia se aplica una retención en la fuente del 4 %, equivalente a $ 61.309.

De esta manera, al vencimiento del CDT recibiría aproximadamente $ 21’471.418 en el plazo acordado.

Simulador de Banco Caja Social

Si hace una inversión en CDT por 20 millones de pesos a un plazo de 89 días, con una tasa de interés del 0,70 %, el simulador proyecta un rendimiento bruto de $ 34.520 pesos.

Sobre esa ganancia se aplica una retención en la fuente de $ 1.381 pesos, correspondiente al impuesto sobre los intereses generados.

De esta manera, el rendimiento neto o total que recibiría al finalizar el período sería de $ 33.139 pesos.

Es importante tener en cuenta que estos valores son estimados y pueden variar según las condiciones establecidas por la entidad financiera al momento de constituir el CDT.

¿Qué es un CDT y cómo funciona?

Un CDT, o Certificado de Depósito a Término, es un producto financiero ofrecido por bancos y entidades vigiladas que permite invertir una suma de dinero durante un plazo determinado, a cambio de recibir intereses.

Su funcionamiento es sencillo: la persona deposita un monto específico —por ejemplo, 5, 10 o 20 millones de pesos— y elige un tiempo de permanencia, que puede ir desde 30 días hasta un año o más.

Durante ese período, el dinero no se puede retirar sin penalización. A cambio, la entidad financiera reconoce una tasa de interés, que puede ser fija o variable, y que determina cuánto crecerá la inversión.

Al finalizar el plazo, el banco devuelve el capital inicial más los intereses generados, descontando la retención en la fuente correspondiente. Los CDT son utilizados por quienes buscan una rentabilidad predecible y mayor que la de una cuenta de ahorros tradicional, sin asumir altos niveles de riesgo.

