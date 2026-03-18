El proyecto de decreto del Gobierno que busca trasladar más de 25 billones de pesos de ahorros pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones encendió las alarmas en el Banco de la República, que advirtió posibles problemas legales y riesgos para los mercados financieros.

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La iniciativa, presentada el 25 de febrero por el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda, plantea que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) transfieran en un plazo de 15 días los recursos de afiliados que se acogieron a la llamada “ventana de oportunidad” de la reforma pensional. Entre las entidades involucradas están Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia.

En un documento enviado al Ministerio del Trabajo, el Banco de la República fue contundente al señalar que la propuesta no estaría alineada con la ley vigente, detalla Portafolio.

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El emisor recordó que la normativa actual establece que los recursos de las cuentas individuales deben seguir siendo administrados por las AFP hasta que se consolide el derecho a la pensión. En ese sentido, un traslado anticipado, como el que propone el decreto, no tendría sustento legal.

La advertencia pone el foco en una posible extralimitación del Gobierno, al intentar modificar mediante un decreto lo que fue definido por el Congreso en la Ley 2381 de 2024.

El núcleo de la discusión gira en torno a que el proyecto obliga a trasladar no solo el capital ahorrado, sino también los rendimientos generados por los afiliados que decidieron cambiar de régimen.

Sin embargo, según el Banco de la República, esta medida implicaría una modificación sustancial del esquema pensional vigente, algo que no puede hacerse por vía reglamentaria, agrega el citado medio.

Más allá del debate legal, el banco también advirtió sobre posibles efectos en el sistema financiero. Debido al tamaño de la operación —más de 25 billones— y a la rapidez con la que se pretende ejecutar (15 días), podrían ocasionarse “implicaciones no despreciables sobre el funcionamiento de los mercados locales”.

Pesos colombianos / Getty

Esto se debe a que las AFP tienen una alta participación en distintos mercados, por lo que un movimiento masivo de recursos podría afectar la liquidez y el comportamiento de activos financieros en el país.

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El proyecto ya había despertado alertas en el sector privado. Asofondos advirtió que esta transferencia implicaría usar los ahorros pensionales en formas no contempladas por la ley aprobada por el Congreso.

El gremio considera que la medida abre un debate sobre los límites entre la legalidad y la administración de recursos que pertenecen a los trabajadores.

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