Ante la creciente escasez de mano de obra en el campo, Estados Unidos decidió ampliar el uso de las visas temporales H-2A, un programa que permite contratar trabajadores extranjeros para labores agrícolas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¿Cuánto vale la visa de EE. UU. a los colombianos con ‘Fifa Pass’? Es pase gol para ir al Mundial)

La medida busca aliviar la presión sobre un sector clave para la producción de alimentos, pero llega acompañada de cambios. El ajuste responde a una problemática estructural, que cada vez es más difícil encontrar trabajadores locales dispuestos a asumir labores agrícolas, una situación agravada por políticas migratorias más estrictas y por el envejecimiento de la fuerza laboral.

Frente a este panorama, el gobierno de Donald Trump optó por facilitar la llegada de trabajadores migrantes temporales como solución inmediata, pero con condiciones y cambio en las reglas.

Lee También

¿Qué reglas aplicaría Estados Unidos para visas temporales de trabajo H-2A?

Sin embargo, las nuevas reglas no solo amplían el acceso al programa, sino que también modifican aspectos clave. Entre ellos, una nueva fórmula para calcular los salarios, que en algunos casos podría reducir los pagos por hora, así como cambios en los costos que deben asumir los empleadores, según recogió El Tiempo.

El programa H-2A, según el propio gobierno estadounidense, permite a los empleadores contratar trabajadores extranjeros únicamente cuando no hay suficiente mano de obra local disponible, lo que lo convierte en una herramienta central para sostener la producción agrícola.

Las Estas medidas buscan disminuir las cargas económicas para los agricultores y hacer más viable la contratación de personal extranjero. No obstante, las reformas han provocado reacciones encontradas.

Mientras los agricultores consideran que son necesarias para evitar pérdidas en las cosechas y garantizar el abastecimiento, sindicatos y organizaciones laborales advierten que los cambios podrían presionar a la baja los salarios y aumentar la dependencia de trabajadores extranjeros.

¿Cómo obtener visa temporal de trabajo H-2A de Estados Unidos?

El proceso para acceder a una visa H-2A no inicia directamente con el trabajador, sino con un empleador en Estados Unidos. Según el portal oficial del gobierno estadounidense, el programa permite a empresas agrícolas contratar extranjeros únicamente cuando no hay suficiente mano de obra local disponible para cubrir esos puestos.

En ese sentido, el primer paso es que el empleador gestione una petición formal ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Solo después de que esta solicitud sea aprobada, el trabajador puede avanzar con su proceso de visado ante una embajada o consulado.

Requisitos principales para aplicar

Para optar por una visa H-2A, los interesados deben cumplir con una serie de condiciones básicas:

Contar con una oferta de empleo temporal agrícola de un empleador autorizado en Estados Unidos.

de un empleador autorizado en Estados Unidos. Tener una petición aprobada por USCIS , gestionada previamente por el empleador.

, gestionada previamente por el empleador. Poseer un pasaporte vigente durante todo el período de trabajo.

durante todo el período de trabajo. Demostrar que el empleo será temporal o estacional , generalmente por algunos meses.

, generalmente por algunos meses. Ser ciudadano de un país elegible dentro del programa (definido por el gobierno de EE. UU.).

Además, el empleador debe probar que la contratación de trabajadores extranjeros no afectará negativamente los salarios ni las condiciones laborales de los trabajadores estadounidenses, una exigencia clave dentro del programa.

Paso a paso del proceso para obtener visa temporal de trabajo H-2A de EE. UU.

Una vez se cumplen los requisitos, el procedimiento sigue varias etapas. Primero, el empleador obtiene una certificación laboral temporal y presenta la solicitud ante las autoridades migratorias. Luego, el trabajador completa el formulario de visa, agenda una cita consular y asiste a una entrevista donde debe demostrar que cumple con las condiciones del programa.

Finalmente, si la visa es aprobada, el beneficiario puede viajar a Estados Unidos para desempeñar labores agrícolas durante el tiempo autorizado, que suele oscilar entre 8 y 10 meses, con posibilidad de renovaciones limitadas.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.