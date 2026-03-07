El trabajo de los auxiliares de vuelo implica viajar constantemente entre países y, en muchos casos, pasar la noche en ciudades donde hacen escala antes de continuar con su siguiente vuelo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Susto en aeropuerto de Barranquilla: encontraron a niño caminando donde aterrizan los aviones)

Esto suele despertar una duda frecuente entre los viajeros: ¿los tripulantes necesitan una visa para cada país al que llegan?

La respuesta es que no siempre necesitan una visa turística como la que solicitan los pasajeros, pero sí pueden requerir documentos migratorios especiales o visas de tripulación, dependiendo del país y de las normas migratorias vigentes.

Lee También

Pero, ¿cómo funcionan estos permisos y qué ocurre cuando un auxiliar de vuelo aterriza en otro país como parte de su trabajo?

En la mayoría de los países, los auxiliares de vuelo, pilotos y demás integrantes de una tripulación ingresan con un estatus migratorio especial de “tripulante”. Esto se debe a que no viajan como turistas, sino como trabajadores que forman parte de una aeronave que llega temporalmente al territorio.

Este tipo de estatus les permite entrar al país únicamente por motivos laborales, es decir, para cumplir con la operación del vuelo y descansar antes de continuar su itinerario.

Por lo general, cuando aterriza un vuelo internacional, las autoridades migratorias reciben la lista oficial de la tripulación, que incluye a todos los trabajadores que operaron el avión. Con esa información se autoriza su ingreso temporal bajo condiciones específicas.

En estos casos, el permiso suele limitar el tiempo que pueden permanecer en el país y establece que deben salir en otro vuelo programado como parte de su trabajo.

¿Cuando sí se necesitan visas especiales?

Aunque muchas escalas se manejan con permisos de tripulación, algunos países exigen visas específicas para los miembros de las aerolíneas.

Uno de los casos más conocidos es el de Estados Unidos, donde los auxiliares de vuelo que operan rutas internacionales necesitan la visa de tripulación C-1/D. Este documento es un visado de no inmigrante que permite ingresar temporalmente al país a trabajadores de aeronaves o barcos que están en tránsito como parte de su labor.

La visa C-1/D combina dos categorías:

C-1: que corresponde a tránsito por el país.

D: destinada específicamente a miembros de tripulación.

Con este documento, pilotos y auxiliares de vuelo pueden entrar a territorio estadounidense para hacer escalas o esperar su siguiente vuelo, siempre que su estadía esté relacionada con el trabajo.

Sin embargo, esta visa no permite turismo ni actividades distintas a las laborales, y la estancia suele estar limitada a un periodo corto.

¿Cuánto tiempo pueden quedarse durante una escala?

Las reglas migratorias también establecen límites sobre cuánto tiempo puede permanecer un tripulante en el país donde hace escala.

Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, las visas de tripulación suelen permitir una permanencia de hasta 29 días, siempre que el trabajador esté vinculado a la operación de la aeronave y tenga programada su salida del país.

No obstante, en la práctica las escalas suelen ser mucho más cortas. Los auxiliares de vuelo normalmente permanecen entre 24 y 72 horas en la ciudad de destino antes de regresar a su base o continuar hacia otro país.

Durante ese tiempo pueden descansar en hoteles designados por la aerolínea e incluso salir a conocer la ciudad, siempre dentro del tiempo autorizado por las autoridades migratorias.

¿Qué pasa si un tripulante quiere hacer turismo?

El estatus migratorio de tripulación está diseñado únicamente para actividades relacionadas con el trabajo.

Esto significa que, si un auxiliar de vuelo quiere visitar un país como turista fuera de su jornada laboral —por ejemplo, durante vacaciones—, debe cumplir las mismas reglas que cualquier otro viajero.

En ese caso tendría que solicitar una visa de visitante o cumplir con los requisitos de ingreso que correspondan según su nacionalidad. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, se necesitaría una visa de turismo diferente a la de tripulación si la intención es permanecer en el país por motivos personales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.