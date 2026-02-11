En el barrio Las Cruces, en la localidad de Santa Fe, funciona la que es considerada la barbería más antigua de Bogotá. Se trata de la Barbería Clásica Hernán Baquero, un establecimiento ubicado cerca de la Plaza de Bolívar que ha mantenido vivo el oficio desde la primera mitad del siglo XX.

El negocio fue fundado a comienzos de los años 40 por Gabriel Antonio Baquero y su esposa, María Emma Sánchez. De acuerdo con el actual propietario, Jairo Hernán Baquero, en ese entonces incluso Jorge Eliécer Gaitán habría sido cliente del lugar, según relató al creador de contenido Kevin Bolaños.

En 1957, su hijo Hernán Baquero continuó con el legado familiar y consolidó la Barbería Clásica Baquero. Durante varias décadas, la mayoría de sus clientes fueron militares y policías de distintos rangos, lo que marcó parte de la identidad del establecimiento.

Hoy, el espacio funciona como patrimonio, museo y fundación sin ánimo de lucro. Su objetivo es preservar la memoria del oficio tradicional de barbero, al tiempo que ofrece capacitación a jóvenes, comunidades emergentes y personas privadas de la libertad. También realiza brigadas gratuitas de peluquería en geriátricos y con población en condición de discapacidad.

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá la calificó como la barbería más antigua de la ciudad. El local conserva elementos tradicionales como sentadores de barberas conocidos como “pelo de burro”, piedra ónix para afilar, máquinas manuales de acero inoxidable, tijeras especializadas y atomizadores de latón y cromo. Atiende de lunes a domingo, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

¿Qué significan los 3 colores de la barbería?

Los tradicionales postes de barbería, ubicados en la entrada de estos establecimientos, tienen un origen que se remonta a prácticas antiguas relacionadas con la salud. Sus colores no son decorativos al azar: cada uno tiene un significado específico.

El rojo representa la sangre arterial, mientras que el azul simboliza la sangre de las venas. Por su parte, el blanco hace referencia a los vendajes utilizados en los procedimientos que, en otros tiempos, realizaban los barberos. En siglos pasados, estos profesionales no solo cortaban el cabello y afeitaban, sino que también practicaban sangrías y otros tratamientos médicos básicos.

Antes de 1950, en Estados Unidos existían cuatro artesanos dedicados exclusivamente a la fabricación de estos postes giratorios, que con el paso del tiempo se consolidaron como un emblema del oficio. Hoy, el poste tricolor continúa siendo un símbolo reconocible de la barbería en distintos países.

¿En qué año empezó la barbería?

La barbería es considerada una de las profesiones más antiguas de la historia. Sus orígenes se remontan a más de 5.000 o 6.000 años, según evidencias halladas en antiguas civilizaciones como Egipto y Mesopotamia. En estos territorios se encontraron herramientas de afeitado que datan aproximadamente entre el 3500 y el 5000 a. C., lo que confirma la práctica temprana del arreglo personal masculino.

Con el paso del tiempo, la actividad evolucionó más allá del cuidado estético. El concepto de barbería como establecimiento social se consolidó en Roma hacia el año 296 a. C., cuando comenzaron a funcionar espacios dedicados al corte de cabello y afeitado como puntos de encuentro público.

Desde entonces, la barbería ha atravesado distintas transformaciones culturales y sociales, manteniéndose como un oficio vigente a lo largo de los siglos y adaptándose a las dinámicas de cada época.

