Así como grandes instituciones dieron sorpresivos anuncios, la movida de compañías que tienen amplio reconocimiento en el territorio colombiano no pasa desapercibida en el mundo empresarial.

Sigue a PULZO en Discover

Así es como Decathlon empezará una nueva alianza con Grupo Éxito para presentar un formato ‘shop in shop’ en la tienda de Éxito Country, en la calle 134 con avenida novena en Bogotá, según el portal Just Retail.

“Será la primera vez que Decathlon contemple este tipo de tienda dentro de otro establecimiento”, exaltó el medio especializado al referirse al nuevo modelo en cuestión con el que se presenta un giro en el mercado.

De acuerdo con la información en cuestión, la fecha clave es el próximo abril para la eventual apertura del Decathlon dentro de la plataforma de Éxito en el norte de Bogotá, con un espacio de 900 metros cuadrados.

Lee También

Decathlon tiene en la actualidad 20 tiendas en Colombia, cantidad que espera incrementar con el paso del tiempo a la par de la mencionada estrategia de alianza con el Grupo Éxito.

De igual manera, se divulgó que en el segundo semestre hay una búsqueda para el crecimiento en ciudades diferentes a Medellín y Bogotá, que se mantienen como el foco del negocio.

Por eso, plazas como Santa Marta y Cartagena son mencionadas en los planes de Decathlon, empresa francesa que desde 2017 ha tomado cada vez más protagonismo en el mercado colombiano.

Cabe recordar que Decathlon estrenó tienda en el centro comercial Unicentro en enero de 2026, además de que anunció que espera llegar a las 30 o 35 sucursales para el año 2030 como parte de sus metas en Colombia.

¿Cómo es el formato ‘shop-in-shop’?

El formato ‘shop-in-shop’ es una estrategia de retail que consiste en crear una tienda dentro de otra tienda más grande. Así es como se lleva a cabo la alianza de Decathlon con Éxito Country en Bogotá.

Este modelo permite que una marca o minorista tenga un espacio propio dentro de un establecimiento ya existente, como un centro comercial o una gran tienda de ‘retail’. En lugar de abrir una tienda independiente, la marca se integra dentro del espacio de otro ‘retailer’ que actúa como anfitrión.

El concepto es similar a un ‘stand’ o concesionario, pero con una mayor integración y enfoque en la marca, ofreciendo una experiencia de compra más personalizada y especializada.

El ‘shop-in-shop’ generalmente tiene su propio diseño, estanterías, y hasta personal de ventas dedicado, aunque sigue operando bajo la supervisión o gestión del ‘retailer’ anfitrión.

Decathlon ha impulsado la creación de más de 872 empleos en Colombia y busca aumentar la cantidad para llegar a los 1.000 cargos entre 2026 y 2027.

¿Quién es dueño de Decathlon?

Decathlon, la multinacional francesa líder en la venta y distribución de material deportivo, no pertenece a una sola persona, sino que es propiedad del ecosistema empresarial de la familia Mulliez.

El control accionarial de la compañía se articula principalmente a través de la Asociación Familiale Mulliez (AFM), una de las fortunas más importantes de Europa.

Esta organización familiar funciona como un holding privado que gestiona una vasta red de empresas minoristas de gran escala, permitiendo que Decathlon mantenga una visión de negocio a largo plazo sin las presiones inmediatas de los mercados bursátiles públicos, lo cual ha sido clave para su expansión global hasta este año 2026.

Dentro de la estructura de propiedad, la familia Mulliez posee aproximadamente el 85 % de las acciones de la empresa. El porcentaje restante pertenece en gran medida a los propios empleados de la compañía, mediante un sistema de accionariado interno que fomenta la cultura de pertenencia y el compromiso operativo. Esta estrategia de propiedad compartida ha sido un pilar fundamental desde que Michel Leclercq fundara la empresa en 1976.

Leclercq, quien es primo de Gérard Mulliez (fundador de Auchan), inició el proyecto con la visión de hacer el deporte accesible para todos, contando siempre con el respaldo financiero y estratégico del grupo familiar que hoy domina gran parte del sector retail francés.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.