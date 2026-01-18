El almacén Éxito ubicado en el centro comercial Multiplaza, en la localidad de Fontibón, permanece cerrado desde el pasado miércoles 14 de enero por orden de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. La medida fue adoptada durante una visita de inspección realizada en horas de la tarde y se mantendrá vigente mientras avanzan las actuaciones administrativas correspondientes.

Tras el procedimiento, funcionarios de la entidad sellaron el establecimiento y colocaron en la entrada un aviso oficial que advierte sobre la prohibición de operar el lugar. En el mensaje se señala que cualquier incumplimiento de la medida podría derivar en sanciones administrativas o penales, conforme a la normatividad sanitaria vigente.

Videos difundidos en redes sociales dan cuenta del momento en el que personal de la Secretaría de Salud, identificado con chaquetas azules, realizó la clausura del local. Las imágenes rápidamente generaron comentarios y especulaciones entre los usuarios, debido a la relevancia del establecimiento dentro del centro comercial y a la alta afluencia de público que suele registrar.

De acuerdo con información conocida por El Tiempo, el cierre haría parte de un procedimiento rutinario de inspección, vigilancia y control (IVC), al que están sometidos los establecimientos comerciales de este tipo. Como resultado de la visita, el caso entró en etapa de investigación, lo que implica que el almacén no podrá reabrir sus puertas hasta que se complete el proceso y se cumplan los requerimientos exigidos por la autoridad sanitaria.

Fuentes cercanas al procedimiento indicaron que la clausura se mantendrá mientras el comercio adelanta las correcciones necesarias. Asimismo, señalaron que desde la marca estarían realizando adecuaciones internas con el objetivo de prestar un nuevo servicio, aunque no se han entregado detalles oficiales sobre el alcance de dichas modificaciones.

En medio del cierre, surgió una nueva controversia en redes sociales. Algunos ciudadanos denunciaron que el aviso de clausura habría sido cubierto con un cartel publicitario. En una imagen difundida en la plataforma X se observa a una persona con chaqueta roja frente a la entrada del establecimiento, donde el afiche promocional parece ocultar parcialmente el mensaje oficial colocado por la Secretaría de Salud.

@SectorSalud el centro comercial multiplaza en bogota tapa el sellamiento de exito , no permiten que la ciudadanía se entere que es por sanidad y el público debe saber que paso y no tapar asi la información. pic.twitter.com/IhrvZy5pUi — Beth. Ram (@Ktelizar) January 16, 2026

Hasta el momento, ni el almacén Éxito ni la administración del centro comercial Multiplaza han emitido un pronunciamiento público sobre esta situación. Tampoco se ha confirmado cuánto tiempo podría extenderse el cierre, ya que este dependerá de los resultados de la investigación y del cumplimiento de las exigencias sanitarias.

La Secretaría de Salud reiteró que estos procedimientos buscan garantizar condiciones adecuadas para la protección de los consumidores y recordó que los establecimientos deben acatar las disposiciones mientras se resuelven los procesos administrativos en curso.

