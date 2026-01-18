El pasado jueves 15 de enero, un trágico accidente de tránsito cobró la vida de tres personas en Bogotá, dejando conmocionada a la ciudad. La fatalidad ocurrió en la localidad de Engativá y estuvo relacionada con un hurto que desencadenó una persecución policial.

El 17 de enero, un juez legalizó la captura de José Ignacio Camargo Galvis, señalado como uno de los presuntos responsables de este hecho que dejó tres víctimas fatales.

Según información divulgada por Citytv, Camargo Galvis conducía la motocicleta involucrada en el accidente múltiple. Las autoridades lo vinculan con un hurto ocurrido en la avenida carrera 68 con calle 72, en Bogotá, que habría originado la persecución.

Durante el intento de fuga, Camargo Galvis perdió el control de la motocicleta, lo que resultó en el siniestro que acabó con la vida de dos adultos mayores y su acompañante.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Santiago Rodríguez Montero, de 67 años, y su esposa, Clara Lucía León Bernal, de 68, quienes viajaban en un automóvil particular.

Según reveló el diario El Tiempo, Rodríguez Montero falleció en el lugar del accidente debido a la gravedad del impacto, mientras que su esposa, Clara Lucía León, murió posteriormente tras ser trasladada a un punto cercano. Ambos eran completamente ajenos al hecho del hurto, pero se convirtieron en víctimas del trágico desenlace.

Además de las dos víctimas fatales que iban en el automóvil, el choque cobró la vida de un tercer individuo: uno de los presuntos delincuentes involucrados en el robo. Este hombre fue trasladado a un hospital tras el accidente, pero falleció minutos después debido a las graves lesiones sufridas durante el siniestro.

La captura de José Ignacio Camargo Galvis fue legalizada, aunque el proceso judicial avanza de forma limitada. Las autoridades explicaron que su situación médica, derivada de las graves lesiones que sufrió en el accidente, ha impedido que se realicen las audiencias preliminares correspondientes.

Camargo Galvis permanece bajo pronóstico reservado, recibiendo atención médica mientras se desarrollan las investigaciones. Además, las autoridades han señalado que el detenido tiene antecedentes penales por hurto, los cuales serán evaluados en el marco de la investigación.

A medida que avanzan las investigaciones, se esperan más detalles sobre las circunstancias del accidente y las posibles implicaciones legales para los responsables.

