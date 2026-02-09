Los bolsillos de ahorro, cajitas o cuentas parqueadero se consolidan en 2026 como una de las alternativas favoritas para quienes buscan rentabilidad sin asumir mayores riesgos.

Lo que comenzó como una característica propia de los neobancos ahora es parte de la oferta de la banca tradicional, que compite con tasas cada vez más atractivas y condiciones diferenciadas según el monto y el tiempo de permanencia de los recursos.

Pibank lidera el mercado con una rentabilidad de 11% efectiva anual. Su esquema funciona como una cuenta parqueadero que permite abrir subcuentas desde la aplicación, sin trámites adicionales, para destinarlas a metas específicas, detalla La República.

En segundo lugar aparece Av Villas con 10,5%, donde el incentivo principal es que el cliente mantenga el dinero sin retiros durante el plazo definido. El tercer lugar del escalafón es para el Banco Popular, añade ese medio.

También sobresalen entidades como Finandina, Lulo Bank, Ban100 y Bbva, con tasas cercanas a 10%. Algunas entidades exigen montos mínimos altos, como Popular, mientras otras, como Finandina y Ban100, ofrecen rendimientos desde el primer peso, agrega ese periódico.

Bbva remunera desde $5 millones dependiendo del plazo, y Davibank se mueve en niveles de 8% a 8,3% según el tipo de vinculación del cliente.

Cómo funciona rentabilidad de bancos en Colombia

La rentabilidad que ofrecen los bancos en Colombia a los ahorradores es el pago que la entidad reconoce por mantener el dinero depositado durante un tiempo determinado.

Ese rendimiento suele expresarse como tasa efectiva anual (E.A.), un indicador que permite comparar productos porque refleja cuánto crecerían los recursos en un año, incluyendo la capitalización de intereses.

En términos simples, los bancos captan dinero del público a través de cuentas de ahorro, bolsillos o certificados a término y luego lo colocan en créditos, inversiones o portafolios financieros.

La diferencia entre lo que cobran por prestar y lo que pagan por captar, descontando costos operativos y riesgos, es una de sus principales fuentes de ganancia.

Por eso, las tasas que reciben los clientes dependen de variables como la política monetaria, la competencia del mercado, el monto depositado y las condiciones de uso.

Algunos productos premian dejar el dinero quieto por un periodo, otros exigen saldos mínimos o cumplir metas de transacciones. Entre mayor sea la estabilidad de los recursos para el banco, mejor suele ser la remuneración. Así, cada entidad diseña esquemas distintos para atraer ahorro y fidelizar clientes.

