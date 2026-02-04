Bako, vocalista de The Mills, contó en sus redes sociales cómo estuvo a punto de caer en una modalidad de estafa bancaria que, según explicó, se apoya en discursos técnicos, tono de urgencia y una aparente ausencia de solicitudes directas de datos personales. El artista bogotano compartió el relato con el objetivo de alertar a sus seguidores y ponerlos en guardia frente a llamadas que parecen legítimas, pero esconden un intento de robo, de acuerdo con lo dicho por el cantante.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Hombre se hizo pasar por Jaime Gilinski y estafó a varios: se cambió el nombre y hasta usó joyas)

Así intentaron estafar a Bako, vocalista de The Mills

Álvaro Charry, como es su nombre real, inició su testimonio señalando que todo comenzó con una llamada desde un número desconocido, en la que supuestos funcionarios de Bancolombia le advirtieron sobre una transferencia irregular que, según ellos, estaba en curso. Explicó que los interlocutores hablaban con seguridad, usaban términos técnicos y aseguraban que ya se habían activado protocolos internos del banco, lo que aumentó la credibilidad del engaño, según relató el vocalista de The Mills.

#PILAS 🚨🚨🚨 NUEVA MODALIDAD DE FRAUDE 🚨🚨🚨 @Bako_music, cantante de la banda bogotana @TheMillsBand, comparte un video en el que explica la forma en la que por poco es víct¡ma de una nueva modalidad de robo implementada para extraer el dinero de las cuentas de @Bancolombia. pic.twitter.com/bRmutIwIYK — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 3, 2026

Bako indicó que los estafadores le insistieron en que una persona había fallado varias preguntas de verificación al intentar mover dinero desde su cuenta, lo que supuestamente disparó las alertas de seguridad. El cantante explicó que ese detalle lo hizo dudar, pero también lo mantuvo atento, ya que el discurso parecía bien estructurado y alineado con procesos bancarios reales, según expresó el artista bogotano en su video.

(Lea también: Dian lanzó advertencia por estafas que están haciendo en Colombia: así engañan a las víctimas)

El compañero musical de Diego Cadavid señaló que la llamada avanzó cuando lo comunicaron con alguien que decía pertenecer al área de seguridad del banco. En ese punto, según contó Bako, le indicaron que debía crear un “bolsillo digital” como una forma de proteger su dinero mientras se resolvía la supuesta incidencia. Charry reconoció que esa instrucción le pareció extraña, aunque el tono convincente y la insistencia lo mantuvieron escuchando, de acuerdo con su versión.

Bako relató que el momento decisivo llegó cuando le pidieron ingresar un número de radicado, con la instrucción explícita de no usar su cédula. El vocalista de The Mills explicó que, al quitar un guión del número, este tenía una estructura muy similar a un documento de identidad, lo que encendió definitivamente sus alarmas y lo llevó a desconfiar del proceso, según afirmó el cantante.

“Me dijeron: ‘no ponga su cédula, ponga el número de radicado’. Cuando quité el guion, eso parecía una cédula. No me dio buena espina”, añadió.

¿Cómo detectó Bako la estafa bancaria y qué sugerencias dio?

Ante la sospecha, el artista bogotano optó por acudir a una sucursal física para verificar la información. Álvaro Charry contó que le explicó al asesor que, en ese instante, lo estaban suplantando por teléfono, y la respuesta fue contundente: desde el banco le aclararon que ese tipo de llamadas no forman parte de sus procedimientos. En ese momento, según Bako, la llamada se cortó de inmediato.

“Le dije al asesor: ‘me están suplantando en este momento’. Y él respondió: ‘nosotros nunca llamamos a eso’… Lo jodido de esta modalidad es que no te piden datos, no te piden links, solo te dan el número y tú creas el bolsillo”, añadió.

Finalmente, el cantante advirtió que esta modalidad resulta peligrosa porque no apela a enlaces sospechosos ni a la solicitud directa de claves, sino a guiar a la víctima paso a paso. Bako insistió en que su experiencia sirve como recordatorio para desconfiar de llamadas inesperadas y confirmar cualquier situación directamente con el banco, según enfatizó el vocalista de The Mills.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.